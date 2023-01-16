Клонуємо людину. Вчені розповіли, наскільки реально створити копію себе

У міру розвитку науки зростала наша здатність клонувати та відтворювати гени, ембріони і навіть цілих ссавців. Але наскільки ми близькі до створення повної копії члена вашої родини?

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Весь світ пам'ятає 6LLS, або, звичніше, овечку Доллі. Фінська вівця породи дорсет була першим ссавцем, клонованим з дорослої соматичної клітини, подолавши бар'єри науки і довівши, що репродуктивне клонування можливе. Перед вченими лежав цілий світ можливостей. Незабаром як ті, хто займається біотехнологіями, так і ті, хто перебуває за їх межами, сповістили про нову еру людських досліджень і потенціалу — і що може бути кращим за початок нового тисячоліття, пише Express.

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Але через два роки 19 європейських країн погодилися заборонити клонування людини після того, як тодішній президент Франції Жак Ширак закликав до міжнародної повної заборони на цю практику. Переважно за цим був весь світ, і, хоча згодом були проведені деякі експерименти, переважно це вважалося забороненою зоною.

За минулі роки наука пройшла довгий шлях, з доведеними випадками клонування, і радикальнішими заявами про повністю клонованих людей. Але де ми зараз? У світі, що межує з науковою фантастикою?

Не лише один тип клонування

Популярна культура у багатьох спричинила думку, що клонування означає створення точної копії людини. Майже щороку до кінотеатрів потрапляє фільм, який так чи інакше відображає надуману ідею клонування: "Парк Юрського періоду", "Логан", "6 день". Усі вони представляють нам досконалу форму чи ідеал того, що тягне у себе клонування людини. Але вони були далеко від істини.

Хоча клонування людини технічно можливе, це єдина і найбільш логічна практика клонування. Існує три типи клонування:

Клонування генів (також відоме як клонування ДНК);

Репродуктивне клонування (виготовляє копії цілих ссавців, таких як Доллі);

Терапевтичне клонування (виробництво ембріональних стовбурових клітин, найпоширеніший тип клонування).

Існує кілька тверджень різних людей про репродуктивне клонування, але переважно вони виходять із сумнівних, а пізніше і спростованих джерел. Найкраще, мабуть, з'явилося 2002 року від компанії Clonaid, яка пов'язана з релігійним рухом нового століття Раелізм. Тоді французький хімік Бріжит Буассельє заявила, що клонувала першу в історії людську дитину Єву, але відмовилася представити дитину вченим для вивчення.

[ + – ] П'ять клонованих макак у дослідному інституті у Шанхаї, 2019 р. Фото: Getty Images

"Це повна нісенітниця", — сказав професор Метью Кобб, зоолог з Манчестерського університету, коли його запитали про Єву. "Було величезне хвилювання після овечки Доллі. Але варто лише озирнутися довкола і подумати, почекай хвилинку, що трапилося? Усі були дуже схвильовані. А потім... нічого не сталося".

Професор Кобб, який багато писав про генетику та людей, які "грають у Бога", сказав, що існує занадто багато "технічних труднощів", пов'язаних з клонуванням людини, не в останню чергу з "безпечною роботою".

"Причина, через яку нічого не сталося, полягає в тому, що це неймовірно складно зробити з ссавцями", — сказав він.

"Найбільше і найважливіше питання, яке, здається, ніхто не ставить, це чому? Чому ми хочемо це зробити? І які наслідки для здоров'я того, що ви створюєте, що б ви не створювали, чи то ссавець, примат чи людина?" Зараз ми не знаємо.

Ми не знаємо, що може статися у людей, але ми знаємо, що трапилося з Доллі та її клонованим сином. Доллі померла передчасно через пухлину легень, але більшість ягнят, які були клоновані від неї, продовжували жити здоровим, нормальним життям.

Але щоб отримати Доллі із клітини молочної залози вченим знадобилося 277 спроб. Стверджувалося, що зробити це з людиною було б не етично з жодного боку.

І тут у гру вступають морально-етичні міркування: наскільки етично виробляти світ когось, хто був клонований від іншої людини? Яке місце ця людина могла б зайняти в суспільстві? Що б вони відчули, дізнавшись історію свого створення?

Поширена помилка, пов'язана з клонуванням людини, полягає в тому, що клон з'явиться таким самим, як людина, з якої він був клонований. Це не правда. Йому належить народитися, вирости, пережити випробування та негаразди дитинства, юнацтва, дорослого життя. Він буде виглядати як людина, з якої він був клонований як близнюк, але його думки, почуття, особистість і смаки будуть повністю відрізнятися від їх "господаря".

"Як би ви почували себе, якби це сталося з вами?", — запитав професор Кобб. Якби вам повідомили, що єдина причина, через яку ви існуєте, — це порятунок життя брата чи сестри, чи виконання бажань ваших батьків, чи клона-господаря".

Це речі, які насправді не розглядалися у практичному застосуванні, і тому частково пояснюють, чому з часів Доллі не було жодного прогресу.

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