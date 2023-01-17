Проходите мимо. Ученые рассказали, чем опасны пирамиды из камней и чего не стоит с ними делать

Подобные скульптуры красивы и привлекают внимание, однако ученые предупреждают, что они также таят в себе опасности.

Related video

Слово "каирн" происходит от шотландского гэльского слова, которое означает "куча камней". Подобные "пирамиды" активно используются путешественниками на запутанных маршрутах, однако в последнее время они стали популярными вне рамок туризма, пишет IFL Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что такое каменные пирамиды?

Подобные фигуры активно используются путешественниками на особенно запутанных маршрутах, например Камино де Сантьяго — каирны должны помочь заблудшим вернуться на тропу. Однако в последнее время их популярность вышла далеко за пределы туризма — все больше каменных пирамид или даже целых группы фигур появляются в местах отдыха или остановки туристов.

Несмотря на то, что каирн способен укрепить чувство общности тех, кто идет по одной и той же туристической тропе, а также помочь заблудшим путешественникам вернуться на тропу, он также несет в себе и опасность.

По словам сотрудников Службы национальных парков США, во-первых, декоративные пирамиды из камней могут сбить с толку туристов, когда они пытаются найти верный путь, во-вторых, строительство пирамид из камней противоречит ключевому принципу пребывания на природе — не оставлять следов.

Исследователи отмечают, что туристам важно помнить, что перемещая камень в дикой природе, мы, не желая того, можем навредить существу, которое живет под ним. Кроме того, такие действия могут поспособствовать эрозии почвы, разрушению микросреды растений и животных.

В то же время ученые отмечают, что пирамиды, указывающие путь туристам, действительно важны. Однако процесс создания каирнов вышел из-под контроля — сотрудники национальных парков отмечают, что несанкционированные каменные пирамиды могут сыграть с путешественниками злую шутку.

[ + – ] Пример пирамиды Бейтса Фото: Monika Salvan/Shutterstock

Откуда берутся каменные пирамиды?

Бытует мнение, что первый каирн был построен Уолдроном Бейтсом, ведущим автором карты пути острова еще в 1986 году. Предполагается, что он был посвящен пешеходным тропам, а Бейтс после описал стандарты правильного каирна, как его необходимо строить из камней, теперь эту манеру возведения пирамид из камней называют "стилем Бейтса". Отметим, что пирамиды Бейтса на самом деле сильно отличались от того, какими мы видим каирны сегодня.

Что делать, если видите пирамиду из камней?

Сотрудники национальных парков настоятельно рекомендуют стараться не оставлять следов своего пребывания в лесу, а потому смотрители советуют пройти мимо, если на пути вам встретится пирамида из камней.

Исследователи отмечают, что туристам стоит держать себя в руках, а руки держать при себе — не стоит рушить, строить или перемещать пирамиды из камней, просто оставьте их в покое и идите дальше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые математически высчитали, как правильно запускать "лягушки" по воде.