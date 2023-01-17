Проходьте повз. Вчені розповіли, чим небезпечні піраміди з каміння і що не варто з ними робити

Подібні скульптури красиві і привертають увагу, проте вчені попереджають, що вони також несуть у собі небезпеку.

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Слово "каїрн" походить від шотландського гельського слова, яке означає "купа каміння". Подібні "піраміди" активно використовуються мандрівниками на заплутаних маршрутах, проте останнім часом вони стали популярними поза рамками туризму, пише IFL Science.

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Що таке кам'яні піраміди?

Подібні постаті активно використовуються мандрівниками на особливо заплутаних маршрутах, наприклад, Каміно де Сантьяго — каїрни мають допомогти заблукавшим повернутися на стежку. Однак останнім часом їхня популярність вийшла далеко за межі туризму — все більше кам'яних пірамід або навіть цілих груп фігур з'являються в місцях відпочинку або зупинки туристів.

Незважаючи на те, що каїрн здатний зміцнити почуття спільності тих, хто йде по одній і тій же туристичній стежці, а також допомогти мандрівникам, що заблукали, повернутися на стежку, він також несе в собі і небезпеку.

За словами співробітників Служби національних парків США, по-перше, декоративні піраміди з каміння можуть спантеличити туристів, коли вони намагаються знайти вірний шлях, по-друге, будівництво пірамід з каміння суперечить ключовому принципу перебування на природі — не залишати слідів.

Дослідники відзначають, що туристам важливо пам'ятати, що переміщуючи камінь у дикій природі, ми, не бажаючи того, можемо нашкодити істоті, яка живе під ним. Крім того, такі дії можуть сприяти ерозії ґрунту, руйнуванню мікросередовища рослин та тварин.

У той же час вчені відзначають, що піраміди, які вказують шлях туристам, дійсно важливі. Проте процес створення каїрнів вийшов з-під контролю — співробітники національних парків зазначають, що несанкціоновані кам'яні піраміди можуть зіграти з мандрівниками злий жарт.

[ + – ] Приклад піраміди Бейтса Фото: Monika Salvan/Shutterstock

Звідки беруться кам'яні піраміди?

Існує думка, що перший каїрн був побудований Волдроном Бейтсом, провідним автором карти шляху острова ще в 1986 році. Передбачається, що він був присвячений пішохідним стежкам, а Бейтс після описав стандарти правильного каїрна, як його необхідно будувати з каміння, тепер цю манеру зведення пірамід з каміння називають "стилем Бейтса". Зазначимо, що піраміди Бейтса насправді дуже відрізнялися від того, якими ми бачимо каїрни сьогодні.

Що робити, якщо бачите піраміду з каміння?

Співробітники національних парків наполегливо рекомендують намагатися не залишати слідів свого перебування в лісі, а тому наглядачі радять пройти повз, якщо на шляху вам зустрінеться піраміда з каміння.

Дослідники зазначають, що туристам варто тримати себе в руках, а руки тримати при собі — не варто руйнувати, будувати чи переміщати піраміди з каміння, просто залиште в спокої та йдіть далі.

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