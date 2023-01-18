Подсмотрели у буддийских монахов. Ученые разгадали секрет крепкого здоровья

Исследователи полагают, что следуя некоторым привычкам монахов можно значительно укрепить как физическое, так и психическое здоровье.

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Сторонники медитации уверяют, что эта практика отлично подходит для повышения настроения и благополучия. Но, похоже, это не единственная польза, которую мы можем получить от медитации, пишет Daily Mail.

Новое исследование ученых из Медицинской школы Шанхайского университета предполагает, что медитация также является источником крепкого психического и физического здоровья, и тому есть подтверждение.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что эта практика способна повысить уровень "хороших" бактерий в кишечнике человека и даже более — принести множество преимуществ для здоровья. Исследователи изучили микробиом и образцы крови тибетских монахов и сравнили их с образцами местных жителей, которые придерживались той же диеты, но не медитировали.

Ученые разделили испытуемых на три группы:

37 тибетских монахов из трех разных храмов;

19 жителей нерелигиозных сосекдних районов;

контрольная группа, не делавшая ничего.

Исследователи отмечают, что тибетские монахи медитировали не менее двух часов ежедневно в течение 3-30 лет. Они либо придерживались медитации саматхи — концентрирует ум, фокусируя внимание на одном объекте или мантре, либо випассаны — когда монахи думают об "истинной природе всех явлений".

Также исследователи отмечают, что первые две группы были сопоставимы по возрасту, артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и придерживались одинаковой диеты — рис, хлеб, лапша, овощи и мясо. Кроме того, за три месяца до старта исследования никто из них не принимал таблетки, которые могли бы изменить объем или разнообразие кишечных микробов.

Проанализировав полученные образцы ученые обнаружили, что у тибетских монахов было больше микробов, связанных с меньшим риском беспокойства, депрессии, сердечных заболеваний, а также более сильной иммунной системой. Ученые предполагают, что это свидетельствует о том, что медитация играет важную положительную роль в психическом и физическом здоровье человека, улучшая здоровье кишечника.

Исследователи обнаружили, что наш кишечный микробиом, который представляет собой триллионы микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии и грибки, связан с нашим настроением и здоровьем посредством оси "кишечник — мозг".

Предполагается, что тибетская буддийская медитация берет свое начало из древнеиндийской аюрведы — системы альтернативной медицины. Фактически эта практика позволяет саморегуляции тела "развивать благополучие и обеспечивать понимание истинной природы явлений". Впрочем, исследователи отвечают, что пока все еще остается непонятным, влияет ли медитация сама по себе на микробиом кишечника человека.

Ученые отмечают, что в образцах стула монахов бактероиды, связанные с более низким уровнем беспокойства составили 29%, тогда как в контрольной группе они составляли всего 4%. Также ученые обнаружили у монахов высокий уровень бактерий prevotella (около 42%) и большой объем мегамонас и фекалибактерий, которые связаны с улучшением психического здоровья.

По словам руководителя исследования Ин Суна, они с коллегами также исследовали, какие телесные процессы могли бы стоять за этим открытием. И пришли к выводу, что молекулы в бактериях запускают противовоспалительные и ускоряющие обмен веществ механизмы организма. Также исследователи обнаружили, что у монахов были ниже уровни холестерина и белка аполипопротеина В, которые являются маркерами сердечных заболеваний.

Исследователи также отмечают, что данный анализ был небольшим и потребуется больше тестов, чтобы разобраться, каким именно образом медитация укрепляет наше психическое и физическое здоровье, однако это дает ученым пищу для размышлений и новых открытий.

Ранее Фокус писал о том, что люди, занимающиеся медитацией, лучше контролируют свой разум и менее подвержены депрессии.