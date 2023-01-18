Підглянули у буддійських ченців. Вчені розгадали секрет міцного здоров'я

Дослідники вважають, що деякими звичками ченців можна значно зміцнити як фізичне, і психічне здоров'я.

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Прихильники медитації запевняють, що ця практика чудово підходить для підвищення настрою та благополуччя. Але, схоже, це не єдина користь, яку ми можемо отримати від медитації, пише Daily Mail.

Нове дослідження вчених з Медичної школи Шанхайського університету передбачає, що медитація також є джерелом міцного психічного та фізичного здоров'я, тому є підтвердження.

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У процесі дослідження вчені виявили, що ця практика здатна підвищити рівень "хороших" бактерій у кишечнику людини і навіть більше принести безліч переваг для здоров'я. Дослідники вивчили мікробіом і зразки крові ченців Тибету і порівняли їх зі зразками місцевих жителів, які дотримувалися тієї ж дієти, але не медитували.

Вчені розділили піддослідних на три групи:

37 ченців Тибету з трьох різних храмів;

19 мешканців нерелігійних сусідніх районів;

контрольна група, яка нічого не робила.

Дослідники зазначають, що ченці Тибету медитували не менше двох годин щодня протягом 3-30 років. Вони або дотримувалися медитації саматхи — концентрує розум, фокусуючи увагу на одному об'єкті або мантрі, або віпасани — коли ченці думають про "справжню природу всіх явищ".

Також дослідники зазначають, що перші дві групи були зіставні за віком, артеріальним тиском, частотою серцевих скорочень і дотримувалися однакової дієти — рис, хліб, локшина, овочі та м'ясо. Крім того, за три місяці до старту дослідження ніхто з них не приймав таблетки, які могли б змінити обсяг чи різноманітність кишкових мікробів.

Проаналізувавши отримані зразки вчені виявили, що у ченців Тибету було більше мікробів, пов'язаних з меншим ризиком занепокоєння, депресії, серцевих захворювань, а також сильнішою імунною системою. Вчені припускають, що це свідчить про те, що медитація відіграє важливу позитивну роль у психічному та фізичному здоров'ї людини, покращуючи здоров'я кишечника.

Дослідники виявили, що наш кишковий мікробіом, який є трильйонами мікроорганізмів, зокрема вірусами, бактеріями та грибками, пов'язаний з нашим настроєм і здоров'ям за допомогою осі "кишечник — мозок".

Вважається, що тибетська буддійська медитація бере свій початок із давньоіндійської аюрведи — системи альтернативної медицини. Фактично ця практика дозволяє саморегуляції тіла "розвивати добробут та забезпечувати розуміння істинної природи явищ". Втім, дослідники відповідають, що поки що все ще залишається незрозумілим, чи медитація впливає сама собою на мікробіом кишечника людини.

Вчені зазначають, що у зразках випорожнень ченців бактероїди, пов'язані з нижчим рівнем занепокоєння склали 29%, тоді як у контрольній групі вони становили лише 4%. Також вчені виявили у ченців високий рівень бактерій prevotella (близько 42%) та великий обсяг мегамонас та фекалібактерій, які пов'язані з покращенням психічного здоров'я.

За словами керівника дослідження Ін Суна, вони з колегами також досліджували які тілесні процеси могли б стояти за цим відкриттям. І дійшли висновку, що молекули в бактеріях запускають протизапальні та прискорюючі обмін речовин механізми організму. Також дослідники виявили, що у ченців були нижчі рівні холестерину та білка аполіпопротеїну В, які є маркерами серцевих захворювань.

Дослідники також зазначають, що цей аналіз був невеликим і потрібно більше тестів, щоб розібратися, яким саме чином медитація зміцнює наше психічне та фізичне здоров'я, проте це дає вченим їжу для роздумів та нових відкриттів.

Раніше Фокус писав про те, що люди, які займаються медитацією, краще контролюють свій розум і менш схильні до депресії.