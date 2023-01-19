Фокус или реальность. Ученые проверили правдоподобие теории багдадской "батарейки"

В 1938 году немецкий археолог Вильгельм Кениг нашел глиняный кувшин в Худжут-Рабу неподалеку от Багдада. Емкость была закрыта пробкой из асфальта, и считается, что ей около 2 000 лет. Ученый предположил, что кувшин использовался как древняя батарея, за 18 веков до того, как изобрели первую настоящую.

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Хотя доказательства того, что кувшины могли производить заряд, остро интересны, это не означает, что именно так их использовали 2000 лет назад, а может и меньше, поскольку существуют вопросы относительно датировки кувшина, некоторые считают, что он датируется примерно 225 годом н. э, сообщают IFLScience.

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Идея того, что кувшин был батарейкой безусловно, невероятна, однако он, как известно, обладает свойствами батарейки. После Второй мировой войны инженер Уиллард Грей сделал копию багдадской батареи, наполнил ее виноградным соком и смог выработать 1,5-2 вольта электроэнергии. Дальнейшие эксперименты подтвердили, что установка может производить энергию, если у владельца есть необходимые знания и виноградный сок.

"Разрушители мифов" также проверили эту историю в одном из эпизодов шоу. Команда взяла 10 банок-копий и наполнила их лимоном как электролитом. Самостоятельно банки производили всего 0,5 вольта, но когда их соединили вместе, они смогли выработать 4,5 вольта, что, по их мнению, делало миф правдоподобным.

Вполне возможно, что парфяне (или сасаниды, если позже датирование является правильным) знали об эффекте кувшинов (например, приятный толчок или покалывание), не зная глубинных причин, почему это работает.

Доктор Пол Креддок, эксперт по металлургии из Британского музея, предложил гораздо более странную теорию, что люди могли использовать его для фокусов в храме.

"Статуя бога могла быть подсоединена к проводу, а затем священник задавал бы вам вопрос, — рассказал Креддок в интервью BBC. — Если вы давали неправильный ответ, вы затрагивали статуи и получали небольшой удар током, а также, возможно, небольшой таинственная синая вспышка света. Если ответ был правильным, фокусник или священник могли отсоединить батарейки, и никакого удара током не было бы. Тогда человек был бы убежден в силе статуи, священника и религии".

Никаких таких предметов в этом районе не нашли, что свидетельствует, что если бы люди знали о батареях, то приверженцы теории батареек должны объяснить, почему эти знания не распространились.

Альтернативное и гораздо вероятнее объяснение состоит в том, что кувшин использовался для хранения свитков, поскольку он похож на сосуды для хранения, найденные в соседней Селевкии. Как сказала в 2012 году профессор Элизабет Стоун, эксперт по иракской археологии, ни один из ее знакомых археологов не считает, что кувшины были батареями.

Сам сосуд потеряли во время вторжения США в Ирак в 2003 году, что сделало невозможным его дальнейшее изучение.

Ранее Фокус писал о раскрывших ученые тайнах Стоунхенджа.