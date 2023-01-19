Фокус або реальність. Вчені перевірили правдоподібність теорії багдадської "батарейки"

У 1938 році німецький археолог Вільгельм Кеніг знайшов глиняний глечик у Худжут-Рабу неподалік Багдада. Місткість була закрита пробкою з асфальту, і вважається, що їй близько 2 000 років. Вчений припустив, що глечик використовувався як стародавня батарея, за 18 століть до того, як винайшли першу справжню.

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Хоча докази того, що глечики могли виробляти заряд, є гостроцікавими, це не означає, що саме так їх використовували 2000 років тому, а може й менше, оскільки існують питання щодо датування глечика, дехто вважає, що він датується приблизно 225 роком н. е., повідомляють IFLScience.

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Ідея того, що глечик був батарейкою безумовно, неймовірна, проте він, як відомо, має властивості батарейки. Після Другої світової війни інженер Віллард Грей зробив копію багдадської батареї, наповнив її виноградним соком і зміг виробити 1,5-2 вольти електроенергії. Подальші експерименти підтвердили, що установка може виробляти енергію, якщо власник має необхідні знання та виноградний сік.

"Руйнівники міфів" також перевірили цю історію в одному з епізодів шоу. Команда взяла 10 банок-копій і наповнила їх лимоном як електролітом. Самостійно банки виробляли лише 0,5 вольта, але коли їх з'єднали разом, вони змогли виробити 4,5 вольта, що, на їхню думку, робило міф правдоподібним.

Цілком можливо, що парфяни (або сасаніди, якщо пізніше датування є правильним) знали про ефект глечиків (наприклад, приємний поштовх або поколювання), не знаючи глибинних причин, чому це працює.

Доктор Пол Креддок, експерт з металургії з Британського музею, запропонував набагато дивнішу теорію про те, що люди могли використовувати його для фокусів у храмі.

"Статуя бога могла бути під'єднана до дроту, а потім священик ставив би вам запитання, — розповів Креддок в інтерв'ю BBC. — Якщо ви давали неправильну відповідь, ви торкалися статуї і отримували невеликий удар струмом, а також, можливо, невеликий таємничий синій спалах світла. Якщо ж відповідь була правильною, фокусник або священик могли від'єднати батарейки, і ніякого удару струмом не було б. Тоді людина була б переконана у силі статуї, священика і релігії".

Жодних таких предметів у цьому районі не знайшли, що свідчить про те, що якби люди знали про батареї, то прихильники теорії батарейок мали б пояснити, чому ці знання не поширилися.

Альтернативне і набагато імовірніше пояснення полягає в тому, що глечик використовувався для зберігання сувоїв, оскільки він схожий на посудини для зберігання, знайдені в сусідній Селевкії. Як сказала у 2012 році професорка Елізабет Стоун, експертка з іракської археології, жоден з її знайомих археологів не вважає, що глечики були батареями.

Саму посудину втратили під час вторгнення США в Ірак у 2003 році, що унеможливило її подальше вивчення.

Раніше Фокус писав про таємниці Стоунхенджу, які розкрили вчені.