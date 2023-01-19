Чудо в горшке. Новое суперрастение очистит воздух в квартире, заменив 30 обычных цветов

Исследователи уверяют, что это биоинженерное растение способно превращать летучие органические соединения в "лакомство" для себя.

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То, что растения играют важную роль в нашем доме ни для кого не секрет, как минимум, очищают воздух в помещении. Однако исследователи пошли дальше и создали биоинженерное растение, которое эффективнее в этом любого другого растения, пишет New Atlas.

Новое растение создано парижским биоинженерным стартапом Neoplants и носит название Neo P1. Фактически он представляет собой генетически модефицированный тип потоса — растения, которое и так эффективно в очистке воздуха от летучих органических соединений (ЛОС). Более того, ученые утверждают, что небольшая корректировка генов потоса позволила сделать его в 30 раз эффективнее — ученые считают, что биоинженерное растение работает в эквиваленте 30 обычных растений.

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Исследователи отмечают, что Neo P1 был специально разработан для улавливания большого количества четырех наиболее токсичных летучих органических соединений:

формальдегида;

бензола;

толуола;

ксилола.

Гены, которые были добавлены в ДНК растения, заставляют его производить ферменты, которые превращают ЛОС в безвредные вещества, по сути, "конфетки", которое растение позже может использовать в своих целях. Так, например, формальдегид перерабатывается во фруктозу, а бензол, толуол и ксилол — в аминокислоту.

[ + – ] Растение превращает ЛОС в полезные вещества Фото: Neoplants

Но на этом "сюрпризы" не заканчиваются. Исследователи отмечают, что растению необходима своя уникальная почва, которая содержит биоуголь — он похож на древесный материал и производится путем нагрева биомассы в бескислородной среде. Любопытно, что биоуголь также служит домом для полезных микроорганизмов, которые необходимо добавлять в почву ежемесячно. Исследователи отмечают, что эти микробы носят название Power Drops — они получают все необходимые для жизни питательные вещества от растения, а взамен повышают его эффективность при очистке воздуха.

Исследователи отмечают, почва также способна самостоятельно захватывать ЛОС — в результате соотношение очистки воздуха между растением и почвой варьируется в зависимости от размера цветка. Однако ученые отмечают, что оно должно держать на уровне примерно 50:50, когда растение достигнет зрелости.

Neo P1 весьма неприхотлив в уходе — все, что ему потребуется — полив: раз в месяц зимой и раз в две недели летом. Однако владельцам биоинженерного цветка лучше придерживаться этого режима, чтобы растение чувствовало себя в порядке, ведь продавать Neo P1 будут по рекордной цене в 179 долларов США за штуку. Отметим, что в стоимость также входят и три Power Drops, однако далее их придется докупать самостоятельно — их цена на рынке пока еще не определена..

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли жуткое видео, как растение хватает воздух "ртом" — как Одри II из "Магазинчика ужасов".