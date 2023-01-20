Гигантское чудище. У берегов Японии засняли огромного кальмара, медитирующего в воде (видео)

Не секрет, что гигантские кальмары обитают в здешних водах, однако встретить морского монстра во плоти — большая удача.

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Известно, что гигантские кальмары обитают в водах вокруг Японии. Иногда их тела с огромными щупальцами и глазами находят выброшенными на берег, однако встретиться с этими "Ктулху" подводного мира в его привычной среде обитания под водой — случается крайне редко, пишет Science Alert.

На этот раз удача улыбнулась двум дайверам, супружеской паре Йосуке Танака и его супруге Мики, которые исследовали морское дно в городке Тайаока в регионе Хего. Когда они посетили местного продавца рыболовного снаряжения, он предупредил их о том, что у западного побережья Японии в бухте гостит гигантский кальмар.

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Любопытные дайверы тут же отправились на поиски чудища и нашли его вальяжно плавающим у скалистой береговой линии. Дайверы отмечают, что это было нечто волшебное — приблизительный размер кальмара составил около 2,5 метров.

По словам Йосуке, ранее им не приходилось видеть столь большое морское существо. Однако наиболее примечательным казалось другое — дайверы не заметили быстрых движений, которые демонстрируют многие рыбы и другие морские существа. Казалось, будто гигантский кальмар занят медитацией, а его длинные щупальца и плавники двигались в воде очень медленно.

Танака также отмечает, поразительными ему с женой показались размеры кальмара и его глаз. В воображении дайверов тут же всплыла сцена борьбы огромного кальмара и китов, которые, по сути, являются одними из основных угроз для головоногих моллюсков.

Супружеская пара долгое время наблюдала за спокойными движениями кальмара и думала лишь об одном — не хотелось бы оказаться в ловушке его сильных "рук", чтобы они схватили и утащили их в морскую бездну.

Танаки с супругой предполагают, что этот гигантский кальмар мог быть болен, ведь его движения также казались очень слабыми и "вялыми". Кроме того, дайверы видели, как от его туловища отваливаются кусочки кожи — возможно этот гигант отдыхал у берегов Японии после стычки с другим хищником.

Ранее Фокус писал о Ктулху из Скарборо, тогда на берег выбросился кальмар с гигантским клювом и 30 сантиметровым глазом.