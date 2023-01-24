10 000 лет назад – древние каменные орудия труда содержат древнейшие доказательства сбора риса

Исследовательская группа проанализировала каменные орудия труда и нашла доказательства двух методов сбора риса, которые помогли начать одомашнивание этой культуры.

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Исследование, проведенное под руководством Дартмутского университета, выявило древнейшие доказательства сбора риса, датированные 10 000 лет назад, на юге Китая, пишет SciTechDaily.

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Различие между диким и окультуренным рисом заключается в способе распространения семян; дикий рис осыпает свои созревшие семена естественным способом, вследствие чего они рассыпаются на землю, когда созревают, тогда как окультуренный рис сохраняет свои семена на растении после созревания.

Для сбора риса требовались определенные орудия труда. Собирая рис с их помощью, первые земледельцы подбирали семена, которые оставались на растении. Со своей стороны это со временем увеличило количество семян остававшегося на стеблях и в конце концов до одомашнивания культуры.

[ + – ] Фитолиты, восстановленные из каменных частиц из Шаньшань и Хэхуашань: фитолит из рисовой шелухи (слева) и фитолит из рисовых листьев Фото: Jiajing Wang

"В течение длительного времени все еще оставалось загадкой отсутствие найденных на юге Китая орудий для уборки урожая с периода раннего неолита или нового каменного века (10 000 — 7 000 лет до н.э.). Тогда, когда, как мы знаем, начали одомашнивать рис", — говорит ведущий автор исследования Цзяцзин Ван, доцент кафедры антропологии в Дартмуте.

Он добавляет: "Однако когда археологи работали на нескольких местах раннего неолита в долине реки Янцзы, они нашли много маленьких кусочков камня с острыми краями, которые могли использоваться для сбора урожая".

И догадки исследователей по поводу орудий труда и их использования для сбора риса подтвердились. В долине нижнего течения реки Янцзы двумя древнейшими неолитическими культурными группами были Шаньшань и Куахуцяо. Исследователи изучили 52 орудия из чешуйчатого камня из стоянок.

[ + – ] Схематическое изображение способов сбора риса с помощью ручного ножа и серпа Фото: Jiajing Wang

Чешуйчатый камень имеет грубый вид и не очень тонкую отделку, но острые края. Обычно они небольшого размера, чтобы было удобно держать одной рукой.

Чтобы определить, использовали ли их для сбора риса, команда провела анализ износа и остатков фитолита.

Результаты показали, что 30 таких камней имеют следы износа, подобные образующимся при уборке кремнистых растений, вероятно, включая рис.

Тонкие полосы, хорошая отшлифованность и закругленные края отличают инструменты, которые использовали для срезки растений, от используемых для обработки твердых материалов, в частности древесины, и разрезания животных шкур.

[ + – ] Подборка каменных орудий по культурам Шаньшань ((a)-(h)) и Куахуцяо ((i)-(l)). Красными точками обозначены рабочие края орудий Фото: Jiajing Wang

Кроме того, исследователи обнаружили рисовые фитолиты на 28 орудиях труда.

Каменные орудия из ранней фазы (10 000 — 8 200 лет до н.э.) показали, что рис в основном собирали методом "ручного ножа". Однако из позднейшей эпохи (8 000 — 7 000 лет до н.э.) больше свидетельствуют о сборе урожая серпом. Оба метода используются в Азии и сегодня.

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