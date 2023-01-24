10 000 років тому - стародавні кам'яні знаряддя праці містять найдавніші докази збирання рису

Дослідницька група проаналізувала кам'яні знаряддя праці і знайшла докази двох методів збирання рису, які допомогли започаткувати одомашнення цієї культури.

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Наявність смуг і залишків вказує на техніку, яку використовували під час збирання врожаю. Дослідження, проведене під керівництвом Дартмутського університету, виявило найдавніші докази збирання рису, датовані 10 000 років тому, на півдні Китаю, пише SciTechDaily.

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Відмінність між диким і окультуреним рисом полягає у способі поширення насіння; дикий рис осипає своє дозріле насіння природним способом, внаслідок чого воно розсипається на землю, коли дозріває, тоді як окультурений рис зберігає своє насіння на рослині після дозрівання.

Для збирання рису потрібні були певні знаряддя праці. Збираючи рис за їхньою допомогою, перші землероби підбирали насіння, яке залишалося на рослині. Зі свого боку це з часом збільшило кількість того, що залишалося на ній і зрештою до одомашнення культури.

[ + – ] Фітоліти, відновлені з кам'яних частинок із Шаньшань і Хехуашань: фітоліт з рисового лушпиння (ліворуч) і фітоліт з рисового листя Фото: Jiajing Wang

"Протягом тривалого часу все ще залишалося загадкою відсутність знайдених на півдні Китаю знарядь для збирання врожаю з періоду раннього неоліту або нового кам'яного віку (10 000 — 7 000 років до н.е.). Тоді, коли, як ми знаємо, почали одомашнювати рис", — говорить провідний автор дослідження Цзяцзін Ван, доцент кафедри антропології в Дартмуті.

Він додає: "Однак, коли археологи працювали на кількох місцях раннього неоліту в долині річки Янцзи, вони знайшли багато маленьких шматочків каменю з гострими краями, які могли використовуватися для збирання рослин".

І здогадки дослідників щодо знарядь праці та їхнього використання задля збирання рису підтвердилися. У долині нижньої течії річки Янцзи двома найдавнішими неолітичними культурними групами були Шаньшань і Куахуцяо. Дослідники вивчили 52 знаряддя з лускатого каменю зі стоянок.

[ + – ] Схематичне зображення способів збирання рису за допомогою ручного ножа та серпа Фото: Jiajing Wang

Лускатий камінь має грубий вигляд і не дуже тонку обробку, але гострі краї. Зазвичай вони малого розміру, щоб було зручно тримати однієї рукою.

Щоб визначити, чи використовували їх для збирання рису, команда провела аналіз зносу та залишків фітоліту.

Результати показали, що 30 таких каменів мають сліди зносу, подібні до тих, що утворюються під час збирання кременистих рослин, ймовірно, включаючи рис.

Тонкі смуги, хороша відшліфованість і закруглені краї відрізняють інструменти, які використовували для зрізання рослин, від тих, що використовували для обробки твердих матеріалів, зокрема деревини, та розрізання тваринних шкур.

[ + – ] Підбірка кам'яних знарядь з культур Шаньшань ((a)-(h)) та Куахуцяо ((i)-(l)). Червоними крапками позначені робочі краї знарядь Фото: Jiajing Wang

Окрім цього, дослідники виявили рисові фітоліти на 28 знаряддях праці.

Кам'яні знаряддя з ранньої фази (10 000 — 8 200 років до н.е.) показали, що рис здебільшого збирали методом "ручного ножа". Однак з пізнішої епохи (8 000 — 7 000 років до н.е.) більше свідчать про збирання врожаю серпом. Обидва методи використовуються в Азії і сьогодні.

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