Острова, которых никогда не существовало: самые известные "открытия" выдуманных земель

Когда мореплаватели отправлялись в плавание по морям и исследовали новые регионы, они постоянно совершали открытия. Но вследствие навигационных погрешностей, ложных наблюдений, дезинформации и старой доброй человеческой лукавости, они часто допускали ошибки

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Ошибки мореплавателей приводили к появлению так называемых "фантомных островов". Это острова, зафиксированные на картах и считавшиеся реальными, но позже было доказано, что их не существует. В течение веков такие случаи породили множество мифов и легенд, сообщают Ancient Origins.

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Туле: Земля севернее Великобритании

Впервые Туле "открыл" около 325 г. до н.э. греческий мореплаватель Питей. Его отправили изучить северную Европу, чтобы определить происхождение всей ее торговли. Питей отплыл из своего родного порта Пассалия (современный Марсель), вышел в Атлантику и направился на север.

Он нашел Британию, которую записал как Бриттанию или Приттанию. Севернее Британии он нашел остров, который назвал Туле.

Оригинальные труды утрачены, поэтому, к сожалению, все, на что мы можем опираться, это комментарии географов, таких как Страбон. Некоторые географы верили Питею, другие сомневались: Страбон считал Туле выдумкой после того, как прочитал описание Питея о том, что северные моря были покрыты льдом.

Птолемей, с другой стороны, поверил мореплавателю и включил Туле в свой атлас миру "География", опубликованного около 100 года нашей эры. Этот труд перевели флорентийские ученые в 1410-х годах, и в таком виде Туле продолжал появляться как большой остров к северу от Британии на картах этого периода вплоть до 17 века.

Конечно, со временем выяснилось, что никакого большого острова к северу от Британии не существует. Считается, что Питей, вероятнее всего, или придумал его, или оказался на одном из Шетландских, Фарерских островов, или даже доплыл до Исландии или Норвегии. Другая теория состоит в том, что островом могла быть Ирландия. Как бы там ни было, Туле не существует.

[ + – ] Впервые Туле "открыл" около 325 г. до н.э. греческий мореплаватель Питей Фото: Public Domain

Касситерида: Оловянные острова

Первое письменное упоминание о Касситеридах (т.е. Оловянные острова) сделал Геродот примерно в 430 году до нашей эры. Он слышал только слухи об этих землях, но допускал их реальность. Он записал их как место, где древние греки добывали олово.

Более поздние географы, такие как Посидиний и Страбон, пытались определить местонахождение островов. Они считали, что это были небольшие острова, которые находились у северо-западного побережья Пиренейского полуострова. Посидиний и Страбон считали их месторасположением оловянных и свинцовых рудников, тогда как Диодор Сикул считал, что они просто получили свое название из-за близости к оловянным районам Северной Иберии. Короче говоря, ни один античный писатель не был уверен, где они находятся.

Такая путаница возникла из-за того, что большинство греков не знало, где на самом деле добывают олово: этот промысел был тщательно охраняемой тайной моряков Гадеса (Кадис в современной Испании), контролировавших торговлю оловом. Греки знали лишь то, что оно поступало с запада, а значит, где-то на западе должны быть богаты оловом острова, которые они еще не исследовали.

Наконец, греки обнаружили, что большинство олова поступало из северо-западной Иберии и Британии. Ни одно из этих мест не совпадало с предварительными описаниями островов Касситерида. Однако греки и римляне не сдавались. Вместо того, чтобы считать существование Касситерид недоразумением, они решили поверить, что существует три источника олова. Иберия, Британия до сих пор загадочные острова Касситерида. Последние они так и не обнаружили.

[ + – ] Первое письменное упоминание о Касситеридах (т.е. Оловянные острова) сделал Геродот примерно в 430 году до нашей эры Фото: Public Domain

Гора Пэнглай: Мистическая гора Азии

Не только древние европейцы терялись и совершали ошибочные открытия. Их родственники в Азии делали то же самое. Гора Пенглай — это легендарная земля, появившаяся в китайской мифологии, а также в японской мифологии (под названием Хорай).

Впервые гору Пенглай записали в "Классике гор и морей". Книга является китайским классическим текстом, охватывающим географические и культурные аспекты Китая доцинского периода, а также охватывает целый ряд китайской мифологии. Она содержит подробные описания разных мифологических мест, а также описания лекарств, животных и геологических особенностей.

Некоторые из этих описаний правдивы и точны, а другие — вычурны и странны. Поскольку эти мифы изображены в книге как факты, ранние китайские ученые называли ее бестиарием и верили в ее подлинность. Это привело к тому, что гора Пенглай получила статус фантомного острова.

В книге описано, что гора Пенглай находится на восточном конце Бохайского моря на восточном побережье Китая. Согласно древним китайским мифам, это море было домом для трех божественных гор. Пенглай была одной из них. Считалось, что на этих горах обитают боги.

Исторически сложилось так, что гору Пенглай пытались найти. Цинь Ши Хуан-ди, основатель династии Цинь, приказал своим людям искать остров при поиске эликсира жизни. Считается, что китайские ученые могли спутать гору Пенглай с другими горами в Азии, в частности, с горами в Японии и на Южно-Корейском полуострове.

[ + – ] Гора Пенглай — легендарная земля, появившаяся в китайской мифологии, а также в японской мифологии (под названием Хорай) Фото: Public Domain

Остров Святого Брендана

Путаница вокруг фантомных островов продолжалась еще долго после античного периода. С развитием технологий, когда люди становились смелее и способнее совершать дальние путешествия, открывали все больше и больше фантомных островов.

История острова Святого Брендана уходит корнями в раннее средневековье. Он назван в честь святого Брендана, раннего ирландского монаха, утверждавшего, что высадился на нем в 512 году нашей эры вместе с 14 своими монахами.

Брендан и его монахи сообщали, что они отправляли там мессу, находясь всего 15 дней. Корабли, которые ждали их возвращения, жаловались, что ждали святого и его людей целый год. Они жаловались, что, пока они ждали, остров круглый год был скрыт густым туманом.

Говорят, что остров находится в северной части Атлантического океана к западу от северной Африки. Остальные монахи пытались найти остров, но безуспешно. Этот мистический остров, якобы окутанный туманом и до которого невозможно было добраться, вскоре стал легендой.

Значительно позже островом заинтересовались португальцы. В 15 веке известный португальский исследователь Генрих Мореплаватель был уверен, что остров существует. Он приказал морскому капитану посетить остров, но тот так и не вернулся. На протяжении 15-го и 16-го веков неоднократно предпринимались попытки открыть остров. Разные моряки утверждали, что подходили близко к острову, но так и не смогли высадиться.

Вплоть до 19 века эту таинственную землю все еще видели, преимущественно религиозные исследователи, такие как шотландский монах Сигберт де Хэмбл в 1719 году и францисканский монах в 1759 году. Эти находки привели к еще большему количеству экспедиций в этом районе.

В конце концов, наблюдения за островом становились все реже и реже, пока не прекратились совсем. Он больше не появляется на картах и был классифицирован как фантомный остров.

[ + – ] Говорят, что остров находится в северной части Атлантического океана к западу от северной Африки Фото: Public Domain

Фрисландия: картографу не всегда можно доверять

Некоторые фантомные острова появляются из-за невинных недоразумений и путаницы между мифом и фактом. В других случаях они являются следствием простой человеческой нечестности, поскольку "открытие" острова — отличный способ сделать себе имя.

В 1558 году венецианец Николо Зенон опубликовал карту и письмо. Считалось, что письма поступили от двух его предков, Антонио и другого Николо, которые, как сообщалось, проплыли по Северной Атлантике в какой-то момент около 1400 года.

Эти письма якобы написаны первым Николо Антонио из Фрисландии. На сопроводительной карте Фрисландия была обозначена примерно на полпути между Норвегией и северной северо-восточной точкой Шотландии. В письмах Николо утверждал, что у него все хорошо, и поощрял своего родственника Антонио приехать и присоединиться к нему.

Истинность этих писем подверглась сомнению, когда их впервые опубликовали, но это не помешало многим картографам добавить Фрисландию на свои карты. Некоторые картографы пошли еще дальше и добавили на свои карты Фрисландии заливы, горные хребты и даже города. Уровень детализации, которого им удалось достичь, был невероятным, особенно если учесть тот факт, что Фрисландии никогда не существовало.

[ + – ] На сопроводительной карте Фрисландия обозначена примерно на полпути между Норвегией и северной северо-восточной точкой Шотландии Фото: Public Domain

Остров Калифорния: картографы могут быть упрямы

Иногда фантомные острова остаются еще некоторое время даже после того, как появляются доказательства того, что они никогда на самом деле не существовали. Так произошло с островом Калифорния.

Остров Калифорния впервые упоминается в романтическом романе Гарси Родригеса де Монтальво Серги Эспландиана 1510 года. Писатель вспоминает об острове так: "Знайте, что по правую руку от Индии есть остров, который называется Калифорния, очень близко к земному раю; и он населен чернокожими женщинами, среди них нет ни одного мужчины, потому что они живут вроде амазонок".

Считается, что описание Родригесом места, которое он придумал, смутило исследователей, когда в 1533 году экспедиция впервые открыла южную часть полуострова Баха-Калифорния. Исследователи подверглись нападению аборигенов и скрылись. Они вернулись в 1535 г. и попытались основать колонию, но она просуществовала недолго. Ограниченность информации об открытой ими территории привела к тому, что ее назвали островом Калифорния.

Конечно, на самом деле остров Баха-Калифорния является частью материковой части Северной Америки, отделенной от континента Калифорнийского залива. Другим исследователям не понадобилось много времени, чтобы узнать это. В последующие годы исследователи высадились в этом районе и поняли, что "остров Калифорния", вероятно, был фантомным островом.

Несмотря на все больше доказательств того, что острова Калифорния не существует, потребовалось много времени, чтобы этот факт дошел до картографов. Впервые остров появился на картах в 1622 году, до этого доказательств против него уже накапливалось, и он оставался на картах вплоть до 18 века.

[ + – ] Остров Калифорния впервые упоминается в романтическом романе Гарси Родригеса де Монтальво "Серги Эспландиана" 1510 года Фото: Public Domain

Ги-Бразилия: Еще один европейский призрачный остров

Бразилия, или, как ее еще называли, Ги-Бразилия, была призрачным островом, который, по мнению людей, находился в Атлантическом океане к западу от Ирландии. Как и остров Святого Брендана, он, по преданию, большую часть времени окутал туман, что делало его недостижимым.

Впервые Ги-Бразилия появилась на морских картах в 1325 году. В течение следующих нескольких сотен лет предпринимались разные попытки посетить этот таинственный остров. Широко распространено было мнение, что остров можно увидеть только один день на семь лет. Экспедиции покидали Бристоль в 1480 и 1481 годах. Джон Кабот, известный итальянский мореплаватель и исследователь, утверждал, что посетил остров.

В 1674 году другой мореплаватель, капитан Джон Нисбет, заявил, что видел остров во время путешествия в Ирландию из Франции. Он утверждал, что видел на острове больших черных кроликов, которыми управлял маг, живший в каменном замке. Единственная проблема заключалась в том, что это был литературный вымысел ирландского писателя Ричарда Хеда.

[ + – ] Бразилия, или, как ее еще называли, Ги-Бразилия, была призрачным островом, который, по мнению людей, находился в Атлантическом океане к западу от Ирландии Фото: Public Domain

Ранее Фокус писал о том, что первыми мореплавателями были не люди. Ученые нашли доказательства того, что гоминиды тоже плавали по морям.