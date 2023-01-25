Кулон с секретом. Ученые нашли эффективный способ борьбы со стрессом на работе

Исследователи уверяют, что новый метод позволит забыть о мячах для снятия стресса и дыхательных упражнениях.

Related video

Годами ученые исследователи ищут наиболее эффективные способы борьбы со стрессом, в ход идет все — от мячей и других антистресс-игрушек до дыхательных практик и медитации. Однако новое исследование свидетельствует о том, что есть более эффективный способ, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Ирана изучили эффективность ароматерапии в борьбе со стрессом на работе. Команда исследователей из Университета медицинских наук Семнана (Иран) провела исследование, в котором приняли участие 118 медсестер в возрасте 36 со стажем в среднем более 10 лет, работающих в двух крупных больницах Ирана.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе эксперимента медсестер разделили на три группы, в зависимости от содержимого кулона, который они прикрепляли к одежде. Каждая медсестра носила кулон, в котором содержалось 0,5 мл:

лавандового масла;

розового масла;

кунжутного масла (группа плацебо).

Медикам выдавали кулон в начале смены и они носили его по два часа в день ежедневно в течение четырех недель. Кроме того, реципиентов опросили на предмет здоровья, а также попросили заполнить анкету, чтобы оценить их уровень стресса в первый день испытаний, затем через две недели и финальный — через четыре недели.

В своих исследованиях ученые использовали шкалу баллов:

104-136 баллов — высокий уровень стресса;

69-103 — умеренный уровень стресса;

ниже 63 — низкий уровень стресса.

Исследователи изучили полученные результаты и обнаружили, что спустя две недели не было значительного влияния на уровень стресса медсестер. Однако через четыре недели эксперимента все изменилось:

группа "розового масла": показатель стресса упал на 13% — с 85 до 74;

группа "лавандового масла": показатель стресса снизился с 89 до 80;

группа "плацебо": показатель стресса снизился на 2% — с 88 до 86;

В результате исследователи пришли к выводу, что аромат розы в течение всего двух часов в день способен существенно снизить уровень стресса у людей. Более того, ученые отмечают, что сама по себе ароматерапия является эффективным способом борьбы со стрессом — об этом свидетельствуют результаты исследования, где уровень стресса снизился во всех группах.

Ученые предполагают, что эффективность ароматерапии заключается в том, как масла влияют на человеческий мозг и нервную систему. Известно, что при вдыхании эфирные масла стимулируют обонятельный нерв, который отвечает за наше обоняние. Он также связан с лимбической системой, которая отвечает за обработку эмоциональных реакций человека. Также более ранние исследования свидетельствуют о том, что ароматерапия влияет и на естественную реакцию организма "бей или беги".

Исследователи отмечают, что снижение стресса у медсестер также могло быть связано и с другими факторами, а потому потребуется больше исследований, чтобы проверить наверняка.

Ранее Фокус писал о том, что назван еще один эффективный способ борьбы со стрессом — потребуется всего 5 минут в день.