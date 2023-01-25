Кулон із секретом. Учені знайшли ефективний спосіб боротьби зі стресом на роботі

Дослідники запевняють, що новий метод дозволить забути про м'ячі для зняття стресу й дихальні вправи.

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Роками вчені шукають найефективніші способи боротьби зі стресом, у хід іде все — від м'ячів та інших антистрес-іграшок до дихальних практик і медитації. Однак нове дослідження свідчить про те, що є ефективніший спосіб, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Ірану вивчили ефективність ароматерапії в боротьбі зі стресом на роботі. Команда дослідників із Університету медичних наук Семнана (Іран) провела дослідження, де взяли участь 118 медсестер віком 36 років зі стажем у середньому понад 10 років, які працюють у двох великих лікарнях Ірану.

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У ході експерименту медсестер розділили на три групи залежно від вмісту кулону, який вони прикріплювали до одягу. Кожна медсестра носила кулон, у якому містилося 0,5 мл:

лавандової олії;

трояндової олії;

кунжутної олії (група плацебо).

Медикам видавали кулон на початку зміни, і вони носили його дві години на день щодня протягом чотирьох тижнів. Крім того, реципієнтів опитали на предмет здоров'я, а також попросили заповнити анкету, щоб оцінити їхній рівень стресу в перший день випробувань, потім через два тижні та фінальний через чотири тижні.

У своїх дослідженнях учені використали шкалу балів:

104-136 балів — високий рівень стресу;

69-103 — помірний рівень стресу;

нижче 63 — низький рівень стресу.

Дослідники вивчили отримані результати та виявили, що через два тижні не було значного впливу на рівень стресу медсестер. Проте за чотири тижні експерименту все змінилося:

група "трояндової олії": показник стресу впав на 13% — з 85 до 74;

група "лавандової олії": показник стресу знизився з 89 до 80;

група "плацебо": показник стресу знизився на 2% — з 88 до 86.

У результаті дослідники дійшли висновку, що аромат троянди протягом двох годин на день здатний істотно знизити рівень стресу в людей. Крім того, вчені зазначають, що сама собою ароматерапія є ефективним способом боротьби зі стресом — про це свідчать результати дослідження, де рівень стресу знизився в усіх групах.

Учені припускають, що ефективність ароматерапії полягає в тому, як олії впливають на людський мозок і нервову систему. Відомо, що під час вдихання ефірні олії стимулюють нюховий нерв, який відповідає за наш нюх. Він також пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за обробку емоційних реакцій людини. Також більш ранні дослідження свідчать про те, що ароматерапія впливає і на природну реакцію організму "бий або біжи".

Дослідники відзначають, що зниження стресу в медсестер також могло бути пов'язане й із іншими факторами, а тому потрібно більше досліджень, щоб перевірити точно.

Раніше Фокус писав про те, що названий ще один ефективний спосіб боротьби зі стресом — потрібно лише 5 хвилин на день.