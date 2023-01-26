Проглоченная жевательная резинка. Исследователи поясняют, насколько она может быть опасна

Исследователи из приватной лаборатории поставили себе цель узнать, что происходит, когда вы глотаете жевательную резинку и поставить точку в вопросе, будоражившем не одно поколение.

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Большое число жевательных резинок имеет в своем составе сахар, пищевые ароматизаторы, искусственные подсластители и даже красители, чтобы жвачка имела не только привлекательные для нас вкусовые свойства, но и внешний вид. Но в их состав входит кое-что еще — "основа жевательной резинки" представляющую собой непитательную, не перевариваемую и нерастворимую в воде жевательную систему доставки подсластителей, ароматизаторов и любых других веществ в жевательной резинке. Она обеспечивает все основные текстурные и жевательные свойства.

На самом деле, так называемая "Основа жевательной резинки" — это собирательный образ множества ингредиентов, из которых она состоит. Вы, наверное, уже задались вопросом: "почему такой размытый термин присутствует в, казалось бы, точном описании состава продукта?" Причина такого размытого описания проста. Производители не хотят раскрывать свою "секретную формулу", используемую при изготовлении своей жевательной резинки, ответственной за ее уникальные вкусовые и жевательные свойства.

Сам же список разрешенных ингредиентов, скрывающихся под мантией загадочной "основы жевательной резинки" устрашающе велик, и включает в себя более 40 наименований. Исследователей не устроила такая размытая терминология и они задались целью, для начала определить "стандартный состав основы жевательной резинки".

В него входят эластомеры, воск, смолы и различные наполнители. Эти ингредиенты одновременно ответственны за привычную нам тягучесть и липкость жвачки и за вероятность ее переваривания внутри нашего тела.

Все начинается при попадании жевательной резинки в наш рот, где слюна, помогающая усилить вкусовые качества принимаемой нами пищи, а также уже на этом этапе запускает процесс ее переваривания. Но в отличии от большинства принимаемой нами пищи, наша слюна не способна начать разлагать основу жевательной резинки от слова совсем.

Наше тело не так просто сокрушить и у него есть еще один козырь в рукаве. В процессе начала переваривания участвует так же и пережевывание нами пищи. Но, как и в случае со слюной, основа жвачки не так-то проста и все равно не поддается, отказываясь начинать разлагаться.

Хотя для большинства из нас, пребывание жевательной резинки в нашем теле на этом этапе завершается и ее дальнейший путь пролагается к ближайшему мусорному баку, потому что после утраты вкусовых качеств не всем нам нравится бесконечно жевать непонятную резиновую субстанцию. Но что же происходит с жевательной резинкой в случаях, когда она продолжает свой путь по нашему пищеварительному тракту?

Существует ли вероятность того, что, обладая такими клейкими свойствами она прилипнет где-нибудь на пути в желудок и останется там навсегда, подобно множеству резинок, налепленных под школьные парты и сиденья в автобусах и отказывающихся отлепляться от этих поверхностей?

Для начала, исследователи предложили сравнить разницу в окружающей среде в обоих случаях. Как только жевательная резинка выплевывается нами, она перестает постоянно увлажняться и покрываться нашей слюной и со временем подсыхает, становясь менее эластичной и более твердой. Проходя же путь пищеварительного тракта, жвачка продолжит покрываться слизью на пути в наш желудок. Поэтому, опасаться за то, что коварная жевательная резинка навсегда останется нежеланным гостем в нашем пищеварительном тракте не стоит.

Попадая в наш желудок, жевательная резинка, а точнее ее основа, переходит на следующий этап проверки на прочность нашим организмом, где ее уже ждет соляная кислота и ферменты, участвующие в процессе переваривания пищи. Хотя на данном этапе история большей части попадающей в желудок пищи подходит к своему завершению, жевательная резинка стойко выдерживает не только брошенные на ее разложение ферменты, подкрепленные перемешиванием желудка, но даже соляную кислоту.

Исследователи провели эксперимент, разбавив соляную кислоту до уровня, который присутствует у нас в желудке и поместив в нее жевательную резинку, оставили ее там на несколько часов, по прошествии которых жевательная резинка ничуть не изменилась и все так же бодро и стойко переносила свое пребывание в кислоте.

Но если жевательную резинку не берут никакие из факторов, участвующих в переваривании пищи и ее разложении, значит ли это, что жвачка комфортно устроится у нас в желудке и продолжит накапливаться там, если мы продолжим ее глотать, пока окончательно не перекроет любое попадание пищи, заняв все пространство?

Звучит очень устрашающе и смертельно опасно, но исследователи поспешили нас успокоить. На такие случаи в дело вступает та самая особенность нашего желудка, при которой он перемешивает и перемещает находящуюся внутри него пищу. Рано или поздно желудок сместит жевательную резинку в сторону тонкого кишечника, таким образом избавившись от "нежелательного задержавшегося гостя". Данный механизм нашего желудка задействуется при попадании в него любого инородного тела, отказывающегося участвовать в процессе переваривания.

Но не стоит надеяться, что желудок сам сделает всю работу по избавлению вас от инородных предметов внутри. При попадании внутрь желудка подобных предметов стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, ведь не все предметы имеют форму и размеры, позволяющую им легко проходить по пищеварительному тракту и далее, при этом не причиняя вам вреда.

Но вернемся к жевательной резинке. Какова следующая глава ее увлекательного путешествия по нашему телу? Тонкая кишка, как и предыдущие места ее остановки не собирается так просто пропускать ее дальше, не попробовав сделать то, что не удалось нашей слюне, зубам, ферментам и даже соляной кислоте. Поэтому с самого начала путешествия жвачки по нашей тонкой кишке ее будут сопровождать выделения поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

Поджелудочная железа выделяет свои ферменты, помогающие в процессе переваривания пищи и обычно справляется с этим на ура. Поверх этого печень и желчный пузырь выделяют желчь. Но есть ли невероятно устойчивой жевательной резинке хоть какое-то дело до своего сопровождения?

Как и в предыдущих попытках нашего организма бороться с ней – нет. Из-за своей неперевариваемости, любой процесс ее разложения, который пытается запустить наш организм имеет нулевую эффективность.

На самом деле, наш желудок ежедневно посещает множество неперевариваемого материала, включая клетчатку, которая служит больше помощником перемещения продуктов деятельности нашего желудка по кишечному тракту. Поэтому на своем пути по всем 6-ти метрам нашей кишки она будет не одинока, ведь все, что в конечном итоге оказывается в туалете, после нашего посещения, является неперевариваемым материалом от которого освобождается наш организм.

И именно там, после 2-3 дней, в зависимости от принимаемой вами пищи, по словам исследователей, и закончится увлекательное путешествие непоколебимой жевательной резинки, стойко переносившей все испытания нашего невероятно сильного и подготовленного пищеварительного тракта. Таким образом, можно было бы заключить, что одна проглоченная жевательная резинка не несет никакой угрозы нашему организму.

Но что если этот кусочек не один и вы проглотили несколько жевательных резинок в течении одного дня? Исследователи указали на случаи, когда дети и пациенты, которые обратились за медицинской помощью проглатывали от 5 до 10 жвачек за один день. В таком случае, подобно проглатыванию большого количества волос при трихофагии, так же известной как "синдром Рапунцель" (заболевании, при котором происходит навязчивое поедание волос), объем накопившегося неперевариваемого материала увеличивается в разы.

В случае с трихофагией, в желудке образуется безоар – инородное тело, состоящее из непереваренных волос. В результате же быстрого накопления непереваренной жевательной резинки в вашем организме образуется безоар из жвачки и скорее всего он начнет принимать форму самого желудка, что сделает его естественный проход в тонкую кишку невозможным. В таком случае вам потребуется незамедлительное хирургическое вмешательство для удаления инородного тела из желудка. Данное редкое, но от этого не менее смертельно опасное явление, скорее является исключением из правил, но о нем стоит помнить, дабы избежать подобной участи самому, говорят исследователи.

Итоги этой работы позволяют утверждать, что случайное или преднамеренное проглатывание жевательной резинки не несет угрозы нашему здоровью, но окно "права на ошибку" не столь велико и им не стоит злоупотреблять. В противном случае можно заработать не только внеплановый визит на стол к хирургу, но и возможные будущие проблемы со здоровьем в последствии скопления инородных тел в желудке.

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