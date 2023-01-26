Как Джейсон Момоа и Крис Хемсворт. Ученые рассказали, почему женщин привлекают суровые мужчины

Новое исследование предполагает, что суровые красавчики привлекают женщин лишь в определенный момент жизни.

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Десятилетиями ученые пытаются понять, по какому принципу женщины и мужчины выбирают в кого влюбиться. Новое исследование, похоже проливает свет на то, как мы выбираем партнеров и как это зависит от того, что происходит в нашей жизни, пишет Daily Mail.

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Группа ученых из Амстердамского свободного университета в Нидерландах обнаружили, что женщин привлекают суровые мужчины, такие как Крис Хемсворт и Джейсон Момоа, в периоды неопределенности. Такой типаж мужчин отличается острым носом и подбородком, угловатой челюстью и широкими скулами. Любопытно, что при тех же жизненных обстоятельствах мужчин больше привлекают женщины с "нежными лицами", например, как у Селены Гомес. Для такого типажа характерны плавные черты лица, округлые губы, щеки и кончик носа.

Авторы исследования полагают, что такие предпочтения в неопределенные периоды жизни связаны в большинстве своем с повышенным стремлением к "стереотипному типу партнера". Исследователи также обнаружили, что мужчины считают такой типаж более заботливым, тогда как для женщин мужчины такого типажа ассоциируются с силой и безопасностью. Исследование также показало, что все реципиенты связывают эти типажи с такими, что "обеспечивают чувство предсказуемости".

Исследователи отмечают, что результаты свидетельствуют о том, что наши предпочтения в партнере не являются фиксированными, а скорее подвержены влиянию мимолетных психологических состояний, например, чувства неуверенности из-за определенных событий.

[ + – ] Участникам были представлены четыре разных мужских или женских лица, которые были изменены с помощью цифровых технологий Фото: van Horem F

В общей сложности исследование состояло из трех этапов.

В первом этапе приняли участие 173 человека, которых попросили написать рассказ максимум на 100 слов, в которой бы они описали ситуацию, в которой чувствовали себя уверенно или неуверенно, в зависимости от того, что они чувствовали в то время. Затем им показали четыре разных женских и мужских лица, которые были изменены цифровым способов, чтобы выглядеть более суровыми или нежными, и попросили оценить степень привлекательности из них, описав насколько они хотели бы пойти с ними на свидание.

Во втором этапе приняли участие 174 человека, которых попросили описать ситуацию о неопределенном или определенном этапе своей жизни. Затем их попросили представить, что они находятся в поисках партнера, выбрав одно из лиц.

Оценив результаты первых двух этапов ученые пришли к выводу, что в неопределенные моменты жизни женщины более склонны выбирать более строгие мужские лица, ассоциирующиеся с силой. При этом мужчины наоборот более оценили нежные лица, которые ассоциируются с заботой.

В третьем этапе участие приняли 141 человек. На этот раз им предложили подумать либо о заботливом партнере (заставляет чувствовать уют и утешает), либо о сильном партнере (защищает и на него можно положиться). Затем им предложили представить, что они хотят встречаться с тем, кто подходит под это описание и попросили вновь оценить лица из первого этапа исследования по степени привлекательности.

На этом этапе ученые узнали, что более нежные лица ассоциируются с заботой, тогда как более жесткие черты лица — с силой. Исследователи полагают, что результаты данного исследования свидетельствуют о том, что на наш выбор партнера непосредственно влияют этапы нашей жизни.

Ранее Фокус писал о том, что исследование показывает, что женщины носом чуют одиноких мужчин.