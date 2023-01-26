Як Джейсон Момоа та Кріс Гемсворт. Учені розповіли, чому жінок приваблюють суворі чоловіки

Нове дослідження припускає, що суворі красені приваблюють жінок лише в певний момент життя.

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Десятиліттями вчені намагаються зрозуміти, за яким принципом жінки та чоловіки обирають, у кого закохатися. Нове дослідження, схоже, проливає світло на те, як ми вибираємо партнерів і як це залежить від того, що відбувається в нашому житті, пише Daily Mail.

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Група вчених із Амстердамського вільного університету в Нідерландах виявила, що жінок приваблюють суворі чоловіки, такі як Кріс Гемсворт і Джейсон Момоа, у періоди невизначеності. Такий типаж чоловіків відрізняється гострим носом і підборіддям, незграбною щелепою та широкими вилицями. Цікаво, що за тих самих життєвих обставин чоловіків більше приваблюють жінки з "ніжними обличчями", наприклад, як у Селени Гомес. Для такого типажу характерні плавні риси обличчя, округлі губи, щоки та кінчик носа.

Автори дослідження вважають, що такі переваги в невизначені періоди життя пов'язані здебільшого з підвищеним прагненням до "стереотипного типу партнера". Дослідники також виявили, що чоловіки вважають такий типаж дбайливішим, тоді як для жінок чоловіки такого типажу асоціюються із силою та безпекою. Дослідження також показало, що це реципієнти пов'язують ці типажі з такими, що "забезпечують почуття передбачуваності" .

Дослідники відзначають, що результати свідчать про те, що наші переваги в партнері не є фіксованими, а, скоріше, схильні до впливу швидкоплинних психологічних станів, наприклад, почуття невпевненості через певні події.

[ + – ] Учасникам представили чотири різні чоловічі чи жіночі обличчя, які були змінені за допомогою цифрових технологій Фото: van Horem F

Загалом дослідження складалося з трьох етапів.

У першому етапі взяли участь 173 особи, яких попросили написати розповідь максимум на 100 слів, де вони описали б ситуацію, в якій почувалися впевнено чи невпевнено, залежно від того, що вони відчували в той час. Потім їм показали чотири різні жіночі й чоловічі обличчя, які були змінені цифровим способом, щоб мати суворіший чи ніжніший вигляд, і попросили оцінити їхній ступінь привабливості, описавши, наскільки вони хотіли б піти з ними на побачення.

У другому етапі взяли участь 174 особи, яких попросили описати ситуацію про невизначений чи певний етап свого життя. Потім їх попросили припустити, що вони перебувають у пошуках партнера, обравши одне з облич.

Оцінивши результати перших двох етапів, учені дійшли висновку, що в невизначені моменти життя жінки схильні вибирати суворіші чоловічі обличчя, які асоціюються із силою. Водночас чоловіки, навпаки, більше оцінили ніжні обличчя, які асоціюються з турботою.

У третьому етапі участь взяла 141 особа. Цього разу їм запропонували подумати або про дбайливого партнера (змушує відчувати затишок і втішає), або про сильного партнера (захищає і на нього можна покластися). Потім їм запропонували уявити, що вони хочуть зустрічатися з тим, хто підходить під цей опис, і попросили знову оцінити обличчя з першого етапу дослідження за рівнем привабливості.

На цьому етапі вчені дізналися, що ніжніші обличчя асоціюються з турботою, тоді як жорсткіші риси обличчя — із силою. Дослідники вважають, що результати цього дослідження свідчать, що на вибір партнера безпосередньо впливають етапи нашого життя.

Раніше Фокус писав про те, що дослідження показує, що жінки носом чують самотніх чоловіків.