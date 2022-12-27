Нюхачі від бога. Дослідження показує, що жінки носом чують самотніх чоловіків

Учені з'ясували, що гетеросексуальні жінки справді здатні по запаху визначити, які наречені доступні, а які зайняті.

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Кажуть, що очі — дзеркало душі, але вчені вважають, що ніс може виявитися "чорним ходом" до спальні. Експериментальним шляхом учені з'ясували, що гетеросексуальні жінки здатні носом відчувати самотніх чоловіків, пише Science Alert.

Ба більше, дослідники дійшли висновку, що, люди, яким подобається глибоко вдихати чужий природний аромат, загалом, найімовірніше, більш сексуально мотивовані.

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Цікаво, що гетеросексуальні чоловіки також здатні носом відчути стан своєї партнерки — наприклад, коли вона знаходиться в найбільш родючій точці менструального циклу або коли вона сексуально збуджена. Дослідники вважають, що ці феромони можуть спонукати чоловіків випити на вечірці більше, ніж вони планували.

Під час дослідження 2019 року австралійські вчені вивчили 82 гетеросексуальних жінок віком від 18 до 35 років. У процесі дослідження жінкам запропонували оцінити запахи тіла й обличчя гетеросексуальних чоловіків. При цьому половина жінок були самотні, а друга половина були одружені.

Кожній жінці запропонували оцінити запахи шістьох чоловіків (троє — одиноких та 3 — у стосунках), обраних випадково з 89 учасників дослідження. Всім чоловікам запропонували носити футболку протягом доби, а потім помістили її частину в пляшку (вирізали шматочок, що прилягає до пахв). Крім того, чоловіки-учасники дослідження надали цифрове фото у стилі "фото на паспорт".

Жінкам запропонували понюхати кожну з футболок і відповісти на кілька запитань — наскільки їм подобається чи не подобається запах і наскільки сексуальним вони його вважають. Після жінкам показали фото чоловіків, які ходили в цих футболках, не називаючи кому з них належить якийсь запах. Жінкам запропонували, дивлячись на фото, оцінити привабливість, сексуальність, інтелект, лояльність, доброту, надійність та мужність чоловіків.

Цікаво, що запах тіла самотнього чоловіка для всіх жінок був сильнішим, ніж запах чоловіка, який перебуває у стосунках. Крім того, вчені з'ясували, що чим привабливіший запах чоловіка для жінки, тим із більшою ймовірністю вони оцінять його зовнішність як "сприятливу".

Також дослідники з'ясували, що особи одиноких чоловіків здаються жінкам, які перебувають у стосунках, мужнішими. Проте самотні жінки не виділили їх. У більш ранніх дослідженнях учені з'ясували, що жінки в парі, у яких овуляція, знаходять зовнішність самотніх чоловіків більш привабливою, ніж чоловіків, які перебувають у стосунках.

Зазначимо, що у дослідженні не враховувалися менструальні цикли та рівень тестостерону. Однак дослідники вважають, що статеві гормони, запах і нюх, мабуть, тісно взаємопов'язані з пошуком партнера.

Наприклад, у дослідженні 2010 року вчені з'ясували, що самотні чоловіки мають вищий рівень тестостерону, ніж чоловіки, які перебувають у стосунках. Учені вважають, що це робить їх більш конкурентоспроможними на "арені побачень", а також неочевидно сигналізує партнеркам про придатність, життєздатність і сексуальну доступність.

Дослідники вважають, що з еволюційної точки зору жінкам вигідно проявляти хемосигнали одиноких чоловіків, щоб уникати захопленості чоловіками, які перебувають у стосунках. Однак є й інше пояснення, на жаль, менш привабливе — вчені припускають, що в чоловіків, які перебувають у стосунках, краще справи зі здоров'ям і гігієною, ніж у неодружених. Простіше кажучи, вчені вважають, що на самотніх чоловіках може відчуватися не їхній високий рівень тестостерону, а вплив їхньої самотності на спосіб життя. Однак, щоб підтвердити або спростувати цю теорію потрібно більше досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому уникають серйозних стосунків жінки та чоловіки.