Вред посудомоечных машин. Как современная техника повреждает кишечник и вызывает аллергии

По мнению исследователей, остатки ополаскивателей после мойки в промышленных посудомоечных машинах могут повредить защитный слой в кишечнике и способствовать развитию хронических заболеваний.

Related video

Промышленные посудомоечные машины — это удобный способ быстро очистить и высушить тарелки, стаканы и столовые приборы в различных условиях, таких как рестораны, школы и казармы. Однако недавнее исследование, проведенное исследователями из Швейцарского института исследований аллергии и астмы (ШИИАА), показало, что эти устройства сопряжены с риском для нашего здоровья. Исследование показало, что один из ингредиентов коммерческих ополаскивателей оказывает токсическое воздействие на желудочно-кишечный тракт, пишет SciTechDaily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Типичный цикл в коммерческой посудомоечной машине включает циркуляцию горячей воды и моющего средства в течение примерно 60 секунд под высоким давлением. После этого следует второй 60-секундный цикл стирки и сушки, в котором применяется вода и ополаскиватель. "Что особенно тревожит, так это то, что во многих приборах нет дополнительного цикла стирки для удаления остатков ополаскивателя", — говорит Цезми Акдис, профессор экспериментальной аллергологии и иммунологии и директор ШИИАА, который руководил исследованием, — Это означает, что потенциально токсичные вещества остаются на посуде, где они затем высыхают." При следующем использовании посуды этот засохший химический остаток легко может попасть в желудочно-кишечный тракт.

Это вдохновило исследовательскую группу под руководством Акдиса на изучение того, какое влияние компоненты коммерческих моющих и ополаскивающих средств оказывают на эпителиальный барьер в кишечнике — слой клеток, выстилающий кишечный тракт и контролирующий то, что попадает в организм. Дефект этого барьера связан с такими состояниями, как пищевая аллергия, гастрит, диабет, ожирение, цирроз печени, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, расстройства аутистического спектра, хроническая депрессия и болезнь Альцгеймера.

Подобные защитные слои также присутствуют на коже и в легких. Как показали многочисленные исследования, многие добавки и химические вещества, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, могут повредить эти слои. "Мы предполагаем, что дефект эпителиальных барьеров играет роль в возникновении двух миллиардов хронических заболеваний", — говорит Акдис. Эта связь объясняется гипотезой эпителиального барьера, которую Акдис помог разработать в течение более чем 20 лет исследований в этой области.

Ученые использовали для своего исследования недавно разработанную технологию — кишечные органоиды и клетки кишечника человека на микрочипах. Ткань образует трехмерное скопление клеток, очень похожее на кишечный эпителий человека. Команда использовала различные биомолекулярные методы, чтобы проанализировать влияние коммерческих моющих средств и ополаскивателей на эти клетки. Они разбавили эти вещества, чтобы отразить количество, которое будет присутствовать в сухих блюдах, в масштабе от 1:10 000 до 1:40 000.

В результате высокие дозы ополаскивателей убивали эпителиальные клетки кишечника, а более низкие дозы делали его более проницаемым. Исследователи также наблюдали активацию нескольких генов и клеточных сигнальных белков, которые могли вызывать воспалительные реакции. Более подробный анализ показал, что за эту реакцию отвечает один компонент ополаскивателя – этоксилаты спирта.

По словам Акдиса, эти выводы имеют большое значение для общественного здравоохранения. "Обнаруженный нами эффект может означать начало разрушения эпителиального слоя кишечника и спровоцировать возникновение многих хронических заболеваний", — говорит он. Акдис призывает к немедленному реагированию: "Важно информировать общественность об этом риске, поскольку этоксилаты спирта, похоже, зачастую используются в коммерческих посудомоечных машинах".

Ранее Фокус писал, что ученые нашли способ избавится от "вечных химикатов". Оказывается, нужны только мыло и растворитель.