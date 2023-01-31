Шесть врачей проглотили головы человечков из "Lego" ради науки. Вот что из этого "вышло"

Энди и пять других педиатров задались вопросом, есть ли способ массово передать сообщение о том, что конструктор Lego безопасен при проглатывании, с помощью науки?

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Когда доктор Энди Тагг был ребенком, он проглотил деталь Lego, а точнее одну из двух соединенных вместе.

"Я подумал: ну, просто положи ее в рот и попробуй втиснуть зубы между кусочками, чтобы рассоединить их", — говорит он. Следующее, что осознал доктор Тагг, это то, что деталь отказалась оставаться у него во рту и отправилась исследовать его пищевой тракт дальше, пишет NPR.

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Работая врачом скорой помощи в Мельбурне, Австралия, Энди говорит, что встречает много встревоженных родителей, чьи дети поддались этому импульсу. Подавляющее большинство детей, таких как Энди, просто избавляются от проглоченного предмета через стул в течение дня или около того. Тем не менее, Энди задавался вопросом, есть ли способ избавить родителей от ненужного беспокойства.

Конечно, вы можете убедить родителей одного за другим, что им, вероятно, не нужно приходить в отделение неотложной помощи или, что еще хуже, копаться в фекалиях своего ребенка в поисках заднего левого крепления колесика из набора "собери машинку". Но Энди и пять других педиатров задались вопросом, есть ли способ массово передать это сообщение с помощью науки?

Шесть врачей-энтузиастов разработали эксперимент и опубликовали результаты.

"Каждый из них проглотил голову человечка из набора Lego, — говорит научный журналист Сабрина Имблер. Они хотели, по сути, посмотреть, сколько времени потребуется пластмассовому исследователю их внутреннего мира, чтобы вдоволь изучить все и покинуть их тело".

Недавно Сабрина встретилась с ученым-коротковолновиком, чтобы наметить начало путешествия шести головок лего-человечков и засечь его завершение, что бы не ожидало ее на "конечной черте" эксперимента.

В исследовании были исключены три критерия:

Предшествующая операция на желудочно-кишечном тракте

Неспособность глотать посторонние предметы

"Отвращение к копанию в фекалиях" (фаворит команды исследователей)

Затем ученые измерили время, которое потребовалось, чтобы проглотить головы несчастных лего-человечков. Временной интервал оценивался по шкале Проглатывания и Усваивания Компонента (ПУК).

Энди Тагг и его сотрудники также хотели привлечь внимание к нескольким типам предметов, которые на самом деле опасны для детей при проглатывании. Ими являются "кнопочные батарейки" — маленькие круглые батарейки в форме пластин, часто встречающиеся в электронных игрушках.

"Кнопочные батарейки могут прожечь пищевод за пару часов", — говорит Имблер. Так что они очень, очень опасны — это совсем не то же самое, что проглотить монету или отправить в свой пищеварительный тракт головку лего-человечка".

Сам же эксперимент показал результаты, которые не удивили никого из присутствующих. Головы лего-человечков, имея округлую форму и маленькие размеры беспрепятственно покинули тела исследователей, в итоге оказавшись в туалете, наряду со всем остальным, что не поддается перевариванию нашим пищеварительным трактом. Таким образом, исследователи заключили, что не стоит сильно опасаться проблем, которые может вызвать в желудке случайно-проглоченный маленький округлый предмет, не включающий в себя токсичные химикаты. Главное, чтобы он не застрял в районе дыхательных путей, иначе несчастному, с кем это приключилось, потребуется максимально неотложная медицинская помощь и прочие спасательные мероприятия.

Ранее Фокус писал о том, как ученые получили Нобелевскую премию за создание химического "лего". Двое ученых из США и ученый из Дании разделили 920 тысяч долларов в качестве награды за то, что придумали способ соединять молекулы, как кубики конструктора "лего"