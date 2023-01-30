Не чавкай! Как "звуковая ярость" разрушает отношения и заставляет избегать людей

Ученые рассказали, что такое мизофония и назвали действенные способы борьбы с ней.

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Вы когда-нибудь замечали, что вас раздражают звуки чавканья, сопения или жевания одного из членов семьи или близких друзей. Не отчаивайтесь, дело вовсе не в вашем отношении к конкретному человеку, пишет The Guardian.

Исследователи отмечают, что ваша реакция вполне нормальна и тому есть научное объяснение. По словам доктора и клинического психолога Оксфордского университета Джейн Грегори, данная реакция называется мизофония, или "звуковая ярость" — по сути, она представляет собой снижение толерантности к определенным звукам, и по мнению ученых, от нее страдают 18% людей, и это лишь в Великобритании.

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По словам Грегори, как правило, люди страдающие мизофонией, сообщают о том, что их раздражают звуки еды, за которыми следуют так называемые горловые звуки. При этом дело не в громкости или акустическом образце, а в повторении звуков-триггеров.

Доктор Зак Розенталь, руководитель Центра мизофонии и регуляции эмоций в Университете Дьюка в Дареме (Северная Каролина), отмечает, что, как правило, триггерами становятся вполне обычные повседневные вещи, такие как:

жевание;

хруст;

фырканье;

сморкание;

прочищение горла;

свист в носу;

тяжелое дыхание.

Несмотря на то, что мы ежедневно сталкиваемся с подобными звуками, у людей с мизофонией они вызывают чрезвычайно неприятные ощущения. Любопытно, что мезофония может сопровождаться не только раздражением, но и рядом физических изменений. Например:

повышенное мышечное напряжение;

частота сердечных сокращений;

эмоциональные реакции (раздражительность, стыд, тревога).

По словам Грегори, все это в дальнейшем может привести к тому, что человек с мозофонией сталкивается с реакцией борьбы, бегства, а порой и замирания. Исследователи отмечают, что триггеры вызывают у человека действительно сильную реакцию адреналина, в результате чего он чувствует, что "в опасности, или над ним издеваются".

По данным исследователей, лишь около 14% жителей Великобритании знают о том, что такое мизофония. Грегори считает, что одна из причин может заключаться в том, что о подобных проблемах весьма неудобно говорить, ведь, по сути, мы должны признаться близким людям в том, что нас раздражает, как они жуют или дышат.

Отметим, что до сих пор неизвестно, как и почему развивается мизофония. Исследователи полагают, что они берет свое начало в детстве, а затем прогрессирует. В результате некоторые вынуждены портить отношения с семьей или партнером, а порой и выбирать карьеру исходя из того, где бы они могли работать.

Впрочем ученые отмечают, что существует несколько стратегий, которые могут помочь облегчить страдания и перестать убегать. Например:

введение фонового шума во время еды; выйти из комнаты и отвлечь мозг на пару минут — например, сыграть в игру; правило "противоположного действия" — бороться со своими инстинктами, пристально глядя на партнера и напоминая себе, что на самом деле вам ничего не угрожает и вы любите этого человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что нытье – это самый непереносимый звук.