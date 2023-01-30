Не чавкай! Як "звукова лють" руйнує стосунки і змушує уникати людей

Вчені розповіли, що таке мізофонія та назвали дієві способи боротьби з нею.

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Ви коли-небудь помічали, що вас дратують звуки чавкання, сопіння або жування одного з членів сім'ї чи близьких друзів. Не впадайте у відчай, справа зовсім не у вашому ставленні до конкретної людини, пише The Guardian.

Дослідники зазначають, що ваша реакція цілком нормальна і цьому є наукове пояснення. За словами докторки та клінічної психологині Оксфордського університету Джейн Грегорі, така реакція називається мізофонія або "звукова лють" — по суті, вона є зниженням толерантності до певних звуків, і на думку вчених, від неї страждають 18% людей, і це лише у Великобританії.

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За словами Грегорі, як правило, люди, які страждають на мізофонію, повідомляють про те, що їх дратують звуки їжі, за якими йдуть так звані горлові звуки. При цьому справа не в гучності чи акустичному зразку, а у повторенні звуків-тригерів.

Доктор Зак Розенталь, керівник Центру мізофонії та регулювання емоцій в Університеті Дьюка в Даремі (Північна Кароліна), зазначає, що, як правило, тригерами стають цілком звичайні повсякденні речі, такі як:

жування;

хрускіт;

пирхання;

сморкання;

прочищення горла;

свист у носі;

важке дихання.

Попри те, що ми щодня стикаємося з подібними звуками, люди з мізофонією викликають надзвичайно неприємні відчуття. Цікаво, що мезофонія може супроводжуватися не тільки роздратуванням, але й фізичними змінами. Наприклад:

підвищена м'язова напруга;

частота серцевих скорочень;

емоційні реакції (дратівливість, сором, тривога).

За словами Грегорі, все це надалі може призвести до того, що людина з мозофонією стикається з реакцією боротьби, втечі, а часом і завмирання. Дослідники зазначають, що тригери викликають у людини дійсно сильну реакцію адреналіну, внаслідок чого вона відчуває, що "небезпека, або з неї знущаються".

За даними дослідників, лише близько 14% жителів Великобританії знають, що таке мізофонія. Грегорі вважає, що одна з причин може полягати в тому, що про подібні проблеми дуже незручно говорити, адже, по суті, ми маємо зізнатися близьким людям у тому, що нас дратує, як вони жують чи дихають.

Зазначимо, що досі невідомо як і чому розвивається мізофонія. Дослідники вважають, що вони беруть свій початок у дитинстві, а потім прогресують. В результаті деякі змушені псувати стосунки з сім'єю чи партнером, а часом і вибирати кар'єру виходячи з того, де вони могли б працювати.

Втім, вчені зазначають, що існує кілька стратегій, які можуть допомогти полегшити страждання і перестати тікати. Наприклад:

запровадження фонового шуму під час їжі; вийти з кімнати і відволікти мозок на пару хвилин — наприклад, зіграти в гру; правило "протилежної дії" — боротися зі своїми інстинктами, уважно дивлячись на партнера і нагадуючи собі, що насправді вам нічого не загрожує і ви любите цю людину.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що ниття — це найнестерпніший звук.