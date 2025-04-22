Тремтіння Землі змушує слонів об'єднатися і бігати по колу: кого вони намагаються захистити (відео)

Відео зграї слонів стало вірусним після того, як тварин зняли, як вони бігають по "колу тривоги" навколо своїх дитинчат. На думку дослідників, у такий спосіб тварини прагнули захистити малюків від небезпеки, що наближається.

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Про це пише IFLScience.

Минулого тижня в Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. За даними Геологічної служби США (USGS), сила землетрусу виявилася достатньою, щоб налякати, але не настільки сильним, щоб завдати великої шкоди. Втім, сила землетрусу виявилася достатньою, щоб слони організували екстрену оборону.

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За словами куратора ссавців у сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго Мінді Олбрайт, слони мають здатність відчувати звук через свої ноги. Утім, учені досі не знають, чи знали слони про наближення землетрусу. Утім, кадри вказують на те, що тварини відреагували приблизно в той самий час, що й люди.

Однак слони зовсім не намагалися сховатися, насправді зграю в сафарі-парку Сан-Дієго було зафіксовано під час створення "кола тривоги" — "інстинктивної поведінки", під час якої дорослі особини в стаді "об'єднуються та оточують дитинчат, повернувшись обличчям назовні, щоб протистояти будь-яким потенційним хижакам".

За словами Олбрайт, у моменти небезпеки можна побачити командну роботу слонів, а також довіру, яку вони відчувають один до одного. Завдяки відео вчені могли спостерігати, як із початком землетрусу троє дорослих особин — Ндлула, Умнгані та Хос — оглядаю територію, а потім спрямовуються до двох семирічних дитинчат.

Не секрет, що у слонів складна соціальна структура. Зазвичай стада складаються з сестер, тітоньок, матерів і бабусь, на чолі яких перебуває слониха-матріарх — зазвичай це найстаріша і найдосвідченіша самиця в групі, яка керує рештою, скеровуючи до місць, де можна знайти їжу і воду, уникнувши хижаків. Кожен слон у стаді займає своє місце в ієрархії та продовжує орієнтуватися у важливих соціальних нюансах

Зазначимо, що стадо Ескондідо насправді не зовсім звичайне: рої дорослих особин не пов'язані родинними зв'язками, що робить його радше "знайденою сім'єю", ніж природною групою. Проте, вони "згуртоване стадо".

За словами дослідників, подібно до людей, що живуть у цьому районі, слони досить швидко оговталися від землетрусу. Дослідники спостерігали, як стадо слонів повернулося до пошуку їжі менш ніж через чотири хвилини, хоча вони трималися близько один до одного.

Незабаром після цього стався повторний підземний поштовх, унаслідок якого слони знову утворили "коло тривоги", але потім розійшлися ще швидше. Вчені вважають, що тварини зрозуміли, що немає ніякої загрози, пов'язаної з гуркотом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що слони здатні чути пальцями ніг.