Дрожь Земли заставляет слонов объединиться и бегать по кругу: кого они пытаются защитить (видео)

Видео стаи слонов стало вирусным после того, как животных засняли, бегающими по "кругу тревоги" вокруг своих детенышей. По мнению исследователей, таким образом животные стремились защитить малышей от приближающейся опасности.

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Об этом пишет IFLScience.

На прошлой неделе в Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение оказалось достаточной силы, чтобы напугать, но не настолько сильным, чтобы нанести большой ущерб. Впрочем, сила землетрясения оказалась достаточной, чтобы слоны организовали экстренную оборону.

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По словам куратора млекопитающих в сафари-парке зоопарка Сан-Диего Минди Олбрайт, слоны обладают способностью чувствовать звук через свои ноги. Впрочем, ученые до сих пор не знают, знали ли слоны о приближении землетрясения. Впрочем, кадры указывают на то, что животные отреагировали примерно в то же время, что и люди.

Однако слоны вовсе не пытались скрыться, на самом деле стая в сафари-парке Сан-Диего были запечатлены во время создания "круга тревоги" "инстинктивного поведения", при котором взрослые особи в стаде "объединяются и окружают детенышей, повернувшись лицом наружу, чтобы противостоять любым потенциальным хищникам"

По словам Олбрайт, в моменты опасности можно увидеть командную работу слонов, а также доверие, которое они испытывают друг к другу. Благодаря видео ученые могли наблюдать, как с началом землетрясения трое взрослых особей — Ндлула, Умнгани и Хос — осматриваю территорию, а затем устремляются к двум семилетним детенышам.

Не секрет, что у слонов сложная социальная структура. Как правило, стада состоят из сестер, тетушек, матерей и бабушек, во главе которых находится слониха-матриарх — обычно это самая старая и опытная самка в группе, которая руководит остальными, направляя в места, где можно найти пищу и воду, избежав хищников. Каждый слон в стаде занимает свое место в иерархии и продолжает ориентироваться в важных социальных нюансах

Отметим, что стадо Эскондидо на самом деле не совсем обычное: рое взрослых особей не связаны родственными узами, что делает его скорее "найденной семьей", чем естественной группой. Но, тем не менее, они "сплоченное стадо".

По словам исследователей, подобно людям, живущим в этом районе, слоны довольно быстро оправились от землетрясения. Исследователи наблюдали, как стадо слонов вернулось к поиску пищи менее чем через четыре минуты, хотя они держались близко друг к другу.

Вскоре после этого произошел повторный подземный толчок, в результате которого слоны вновь образовали "круг тревоги", но затем разошлись еще быстрее. Ученые считают, что животные поняли, что нет никакой угрозы, связанной с грохотом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что слоны способны слышать пальцами ног.