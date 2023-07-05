Справжні гурмани. Учені з'ясували, що слони, як і люди, ненавидять їсти одне й те саме

Дослідження свідчить про те, що ці тварини дуже відповідально підходять до вибору того, що їстимуть на вечерю.

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Навряд чи на Землі знайдеться безліч людей, яким подобається харчуватися одним і тим самим день у день. Більшість із нас все ж віддають перевагу збалансованому і різноманітному раціону. Тепер дослідники вважають, що ми зовсім не єдині, хто так скрупульозно ставиться до вибору продуктів, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Брауна (США) виявили, що слони, як і люди, ретельно планують свій раціон і обирають, чим вечерятимуть сьогодні. Дослідники використали метабаркодування ДНК, щоб точно визначити, що їдять два різних стада слонів у Кенії. Зазначимо, що цей метод передбачає аналіз біологічних зразків, наприклад, волосся і фекалій, після чого вчені зіставляють фрагменти ДНК з бібліотекою "штрих-кодів" ДНК рослин.

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Результати дослідження свідчать, що раціон слонів істотно відрізнявся не тільки між стадами, а й окремими членами однієї сім'ї, які, здавалося б, збирають їжу разом. Загалом вчені ідентифікували 137 різних видів рослин, якими харчуються слони. Цікавим виявилося те, що вони здатні змінювати свій раціон залежно від погоди та власних уподобань.

За словами авторів дослідження, в одному зі зразків фекалій вони виявили майже 140 зразків ДНК різних рослин, що вказує на те, що слони харчуються досить різноманітно. Науковці також зазначають, що ці тварини змінюють свій раціон не тільки залежно від того, що є доступним, важливу роль у складанні раціону також відіграють їхні вподобання та фізіологічні потреби організму.

Наприклад, у різні періоди вагітності, вподобання слонихи можуть змінюватися, а разом із цим змінюватиметься і її раціон. Дослідники також виявили, слони збирають корм групами, однак через те, що у всіх у них різні вподобання, це гарантує — ніхто не залишиться голодним.

За словами автора дослідження Тайлера Картзінеля, раніше у дослідників не було чіткого уявлення про те, чим насправді харчуються слони. Основною причиною є те, що за цими великими й харизматичними ссавцями надзвичайно складно спостерігати й вкрай небезпечно наближатися до них. Як правило, вони годуються вночі у густих заростях.

Дослідники вважають, що дізнавшись більше про раціон різних видів, людство насправді зможе краще управляти знаковими видами, такими як слони, носороги й бізони. А це зі свого боку дасть змогу забезпечити стійке зростання їхніх популяцій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дикі слони були приручені, але зовсім не людьми.