Утерянные в римской бане: археологи нашли древние украшения

Потрясающие геммы (резные драгоценные камни, которые вставляли в украшения) обнаружили в Карлайле недалеко от Адрианового вала. Их нашли на месте бывшей римской бани.

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Всего найдено около 30 камней. Считается, что артефакты выпали из колец, поскольку их клей, скорее всего, ослаб от пара и высокой температуры. Затем их смыло в канализацию, когда бассейны и сауны чистили, сообщают Express.

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Фрэнк Джикко, эксперт из римской Британии и руководитель раскопок бани, был потрясен находками: "Это невероятно. Это поразило воображение каждого. Они просто выпадали из обручальных колец людей, которые пользовались баней. Они были закреплены растительным клеем, и в горячей бане они выпали из оправ колец".

Гемы нашли в Карлайле, находящемся сразу за знаменитым Адриановым валом, объектом Всемирного наследия. Учитывая уровень детализации камней, археологи датируют их концом 2-го – началом 3-го века н.э.

[ + – ] Гемы нашли в Карлайле, находящемся сразу за знаменитым Адриановым валом, объектом Всемирного наследия Фото: Getty

Артефакты, обнаруженные на сегодня, свидетельствуют, что комплекс был огромным по масштабам и невероятно роскошным. Неудивительно, что потерянные предметы, принадлежавшие гостям бани, один из которых аметист с изображением Венеры, которая держит в руках цветок или зеркало, являются ценными.

Некоторые из гемм очень маленькие, около 5 мм. Размер наибольшего составляет 16 мм. Джикко сказал, что "мастерство гравировки таких крошечных вещей просто невероятно". Среди утраченных камней была также красно-коричневая яшма, на которой изображен сатир, сидящий на камне у священной колонны.

[ + – ] Эту римскую баню обнаружили в 2017 году на территории крикетного клуба Карлайла, и с тех пор она принесла целый ряд открытий Фото: Anna Giecco

Также обнаружили более 40 женских шпилек и 35 стеклянных бусин, которые, как считают, были частью ожерелья.

Эту римскую баню нашли в 2017 году на территории крикетного клуба Карлайла, и с тех пор она принесла целый ряд открытий. Археологи даже считают, что император Луций Септимий Север мог посещать это место.

Куратор раскопок римского Карлайла Клэр Слейтхолм рассказала: "Это была не только рабочая баня или общественное здание, но и такое, которым командовал сам император. Безусловно, существует предположение, что император и его семья были здесь, в Карлайле, 1800 лет назад".

[ + – ] Также найдено множество образцов керамики Фото: Anna Giecco

Другие находки, сделанные на этом месте, включают оружие, ювелирные украшения и изразцы с императорским брендом. Также обнаружено множество образцов керамики. Раскопки обнаружили здесь более 700 находок, в том числе 500 монет. Общие раскопки на месте римской бани завершились в октябре 2021 года, но эксперты сосредоточились на раскопках и ожидают, что найдут еще больше.

Анна Смолли, руководитель отдела коллекций и привлечение в Доме-музее и Художественной галерее Тулли, сказала: "Мы в восторге от того, насколько эти раскопки захватили воображение наших местных жителей — за последние несколько недель нас посетили тысячи посетителей, принимавших участие в различных мероприятиях: от работы с объектами и экскурсий по территории до мастер-классов по ремеслам римского времени".

Ранее Фокус рассказывал о последнем легионе Римской империи, который просуществовал до Средневековья.