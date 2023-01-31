Загублені в римській лазні: археологи знайшли древні прикраси

Приголомшливі геми (різьблені дорогоцінні камені, які вставляли у прикраси) виявили в Карлайлі неподалік від Адріанового Валу. Їх знайшли на місці колишньої римської лазні.

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Всього знайдено близько 30 каменів. Вважається, що артефакти випали з перснів, оскільки їхній клей, найімовірніше, ослаб від пару та високої температури. Потім їх змило в каналізацію, коли басейни і сауни чистили, повідомляють Express.

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Френк Джікко, експерт з римської Британії і керівник розкопок лазні, був приголомшений знахідками: "Це неймовірно. Це вразило уяву кожного. Вони просто випадали з обручок людей, які користувалися лазнею. Вони були закріплені рослинним клеєм, і в гарячій лазні вони випали з оправ перснів".

Геми знайшли в Карлайлі, що знаходиться одразу за знаменитим Адріановим валом, об'єктом Всесвітньої спадщини. З огляду на рівень деталізації каменів, археологи датують їх кінцем 2-го — початком 3-го століття н.е.

[ + – ] Геми знайшли в Карлайлі, що знаходиться одразу за знаменитим Адріановим валом, об'єктом Всесвітньої спадщини Фото: Getty

Артефакти, виявлені на сьогодні, свідчать про те, що комплекс був величезним за масштабами і неймовірно розкішним. Тож не дивно, що втрачені предмети, які належали римським купальникам, один з яких аметист із зображенням Венери, яка тримає щось, що може бути квіткою або дзеркалом, є цінними.

Деякі з гем дуже маленькі, близько 5 мм. Розмір найбільшої становить 16 мм. Джікко сказав, що "майстерність гравіювання таких крихітних речей просто неймовірна". Серед втрачених каменів була також червоно-коричнева яшма, на якій зображений сатир, що сидить на камені біля священної колони.

[ + – ] Цю римську лазню виявили у 2017 році на території крикетного клубу Карлайла, і відтоді вона принесла цілу низку відкриттів Фото: Anna Giecco

Також виявили понад 40 жіночих шпильок і 35 скляних намистин, які, як вважають, були частиною намист.

Цю римську лазню знайшли у 2017 році на території крикетного клубу Карлайла, і відтоді вона принесла цілу низку відкриттів. Археологи навіть вважають, що імператор Луцій Септимій Север міг відвідувати це місце.

Кураторка розкопок римського Карлайла Клер Слейтхолм розповіла: "Це була не лише робоча лазня чи громадська будівля, але й така, якою командував сам імператор. Безумовно, існує припущення, що імператор і його сім'я були тут, в Карлайлі, 1800 років тому".

[ + – ] Також знайдено безліч зразків кераміки Фото: Anna Giecco

Інші знахідки, зроблені на цьому місці, включають зброю, ювелірні прикраси та кахлі з імператорським брендом. Також виявлено безліч зразків кераміки. Розкопки виявили тут понад 700 знахідок, зокрема 500 монет. Спільні розкопки на місці римської лазні завершилися в жовтні 2021 року, але експерти зосередилися на розкопках і очікують, що знайдуть ще більше.

Анна Смоллі, керівниця відділу колекцій та залучення у Домі-музеї і Художній галереї Туллі, сказала: "Ми в захваті від того, наскільки ці розкопки захопили уяву наших місцевих жителів — за останні кілька тижнів нас відвідали тисячі відвідувачів, які брали участь у різних заходах: від роботи з об'єктами та екскурсій по території до майстер-класів з ремесел римського часу".

Раніше Фокус розповідав про останній легіон Римської імперії, який проіснував до Середньовіччя.