Не умереть от жары: высокий уровень сахара в крови может мешать нашему телу охлаждаться

Связан ли плохой контроль уровня сахара в крови со сниженной способностью терять тепло во время упражнений в жарких условиях у людей с диабетом 2 типа — рассказывают ученые

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Плохой контроль уровня сахара в крови может быть связан с более высокой внутренней температурой тела и учащенным сердцебиением у физически активных мужчин с диабетом 2 типа, пишет The Hippocratic Post. Новое исследование показало, что, хотя общий маркер долгосрочного контроля уровня сахара в крови, гемоглобин A1c (также называемый гликированным гемоглобином), не был связан с различиями в количестве тепла, теряемого организмом, частота сердечных сокращений увеличилась на шесть ударов в минуту, а центральная температура тела повышалась на 0,2°С с ​​каждым процентным пунктом подъема гемоглобина А1с (с 5,1% до 9,1%) у мужчин с сахарным диабетом 2 типа при велоспорте в обогреваемой камере.

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Люди с диабетом 2 типа могут иметь пониженную способность терять тепло, что может повысить риск развития теплового повреждения во время теплового стресса. Однако причина снижения способности рассеивать тепло не совсем ясна. Эта проблема со здоровьем становится все более актуальной, поскольку страны по всему миру сталкиваются с более частыми и продолжительными экстремальными температурами, а также с более высокими средними летними температурами, такими как глобальные волны тепла 2022 года.

Исследователи из Университета Оттавы, Канада, попытались определить, влияет ли контроль уровня сахара в крови на способность организма терять тепло во время физических упражнений в жару. Хотя худший контроль уровня сахара в крови, по-видимому, не ухудшал потерю тепла всем телом, связь между хронически повышенным уровнем сахара в крови (индексируется через гемоглобин A1c) с более высокой внутренней температурой тела и частотой сердечных сокращений может указывать на его роль в терморегуляции. Важно отметить, что этот эффект не был связан с физической подготовкой участников. Полученные данные свидетельствуют о том, что у людей с диабетом 2 типа плохой контроль уровня сахара в крови может привести к большему риску достижения опасно высокой температуры тела и большей нагрузки на сердце во время физической активности в жару. Однако,

Доктор Глен Кенни из Университета Оттавы, Канада, руководитель группы исследователей, сказал:

"Предыдущие исследования показали, что старение связано со снижением способности организма рассеивать тепло, что более выражено у людей с диабетом 2 типа. Однако оставалось неясным, в какой степени долгосрочный контроль уровня сахара в крови может опосредовать эту реакцию. Изучая теплообмен всего тела с помощью нашего единственного в своем роде воздушного калориметра всего тела — устройства, обеспечивающего точное измерение тепла, рассеиваемого человеческим телом, мы смогли лучше понять взаимосвязь между долгосрочным контролем уровня сахара в крови и физиологической способностью организма рассеивать тепло у людей с диабетом 2 типа".

Регулярные физические упражнения обычно рекомендуются для управления и улучшения контроля уровня сахара в крови. Тем не менее, повышение глобальной температуры и продолжительные периоды сильной жары затрудняют управление болезнью для людей, живущих с диабетом 2 типа, поскольку текущие рекомендации по охране здоровья советуют избегать физических упражнений в жаркую погоду. Люди с диабетом 2 типа также подвержены большему риску стресса, связанного с жарой, риск которого увеличивается с возрастом.

Исследователи контролировали уровень сахара, измеряя долю гликированного гемоглобина в крови. Это гемоглобин (молекула белка в красных кровяных тельцах, которые переносят кислород) с прикрепленными к нему молекулами сахара. Он отражает последние 3 месяца уровня сахара в крови. Нормальный здоровый уровень гликированного гемоглобина составляет 4-6%, в то время как хороший уровень для человека с диабетом составляет ≤7%.

26 физически активным мужчинам в возрасте 43-73 лет, у которых диагностирован сахарный диабет 2-го типа в течение 5 лет и более, была проведена термонагрузочная проба с физической нагрузкой, заключающаяся в циклировании в калориметре, настроенном на 40°С. После 30 минут сидения в состоянии покоя они выполнили три 30-минутных цикла езды на велосипеде с 15-минутным периодом отдыха между каждым подходом при легкой, умеренной и высокой интенсивности упражнений. Интенсивность устанавливалась на основе фиксированной скорости метаболического производства тепла по отношению к размеру тела, так что каждому участнику давали одинаковую тепловую нагрузку и, следовательно, количество тепла, которое терялось, было одинаковым.

Исследователи предупреждают, что результаты основаны на выборке физически активных людей, состоящей только из мужчин, которые выполняли не менее 150 минут упражнений в неделю. Возможно, это не самая уязвимая к теплу группа людей, живущих с диабетом 2 типа. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять изменения в физиологической способности организма рассеивать тепло, когда малоподвижные и более уязвимые люди тренируются в жару.

Доктор Глен Кенни сказал: "Диабет 2 типа связан с более высоким уровнем тепловых заболеваний и смертей во время теплового стресса по сравнению с населением в целом. Определяя уровни теплового стресса, при которых связанные с диабетом нарушения способности организма терять тепло вызывают опасное повышение температуры тела, мы можем предоставить более эффективные рекомендации по тепловой защите, чтобы защитить здоровье и благополучие этих уязвимых к теплу людей. Это включает в себя рекомендации, которые могут помочь их поставщикам медицинских услуг справиться с тепловым стрессом у своих пациентов, которые могут заниматься досугом, заниматься спортом или работать в жару".

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