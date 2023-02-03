Не померти від спеки: високий рівень цукру в крові може заважати нашому тілу охолоджуватися

Чи пов'язаний поганий контроль рівня цукру в крові зі зниженою здатністю втрачати тепло під час вправ у спекотних умовах у людей із діабетом 2 типу — розповідають учені.

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Поганий контроль рівня цукру в крові може бути пов'язаний із вищою внутрішньою температурою тіла та прискореним серцебиттям у фізично активних чоловіків із діабетом 2 типу, пише The Hippocratic Post. Нове дослідження показало, що хоча загальний маркер довгострокового контролю рівня цукру в крові, гемоглобін A1c (який також називають глікованим гемоглобіном), не був пов'язаний із відмінностями в кількості тепла, що втрачається організмом, частота серцевих скорочень збільшилася на шість ударів на хвилину, а центральна температура тіла підвищувалася на 0,2°С з кожним процентним пунктом підйому гемоглобіну А1с (з 5,1% до 9,1%) у чоловіків із цукровим діабетом 2 типу під час велоспорту в камері, що обігрівається.

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Люди з діабетом 2 типу можуть мати знижену здатність втрачати тепло, що може підвищити ризик розвитку теплового ушкодження під час теплового стресу. Однак причина зниження здатності розсіювати тепло не зовсім зрозуміла. Ця проблема зі здоров'ям стає все актуальнішою, оскільки країни по всьому світу стикаються з більш частими й тривалими екстремальними температурами, а також із вищими середніми літніми температурами, такими як глобальні хвилі тепла 2022 року.

Дослідники з Університету Оттави, що в Канаді, спробували визначити, чи впливає рівень цукру в крові на здатність організму втрачати тепло під час фізичних вправ у спеку. Хоча найгірший контроль рівня цукру в крові, мабуть, не погіршував втрату тепла всім тілом, зв'язок між хронічно підвищеним рівнем цукру в крові (індексується через гемоглобін A1c) з вищою внутрішньою температурою тіла та частотою серцевих скорочень може вказувати на його роль у терморегуляції. Важливо, що цей ефект був пов'язаний із фізичної підготовкою учасників. Отримані дані свідчать про те, що в людей із діабетом 2 типу поганий контроль рівня цукру в крові може призвести до більшого ризику досягнення небезпечно високої температури тіла та більшого навантаження на серце під час фізичної активності під час спеки. Проте, доктор Глен Кенні з Університету Оттави, Канада, керівник групи дослідників, сказав:

"Попередні дослідження показали, що старіння пов'язане зі зниженням здатності організму розсіювати тепло, що більш виражено в людей із діабетом 2 типу. Однак залишалося незрозумілим, як довгостроковий контроль рівня цукру в крові може опосередковувати цю реакцію. Вивчаючи теплообмін усього тіла за допомогою нашого єдиного у своєму роді повітряного калориметра всього тіла — пристрою, що забезпечує точне вимірювання тепла, що розсіюється людським тілом, ми змогли краще зрозуміти взаємозв'язок між довгостроковим контролем рівня цукру в крові та фізіологічною здатністю організму розсіювати тепло в людей із діабетом 2 типу".

Регулярні фізичні вправи зазвичай рекомендуються для управління та покращення контролю рівня цукру в крові. Тим не менш, підвищення глобальної температури та тривалі періоди сильної спеки ускладнюють управління хворобою для людей, які живуть із діабетом 2 типу, оскільки поточні рекомендації з охорони здоров'я радять уникати фізичних вправ під час спеки. Люди з діабетом 2 типу також схильні до більшого ризику стресу, пов'язаного зі спекою, ризик якого збільшується з віком.

Дослідники контролювали рівень цукру, вимірюючи частку глікованого гемоглобіну в крові. Це гемоглобін (молекула білка в червоних кров'яних тільцях, які переносять кисень) із прикріпленими до нього молекулами цукру. Він відбиває останні 3 місяці рівня цукру на крові. Нормальний здоровий рівень глікованого гемоглобіну становить 4-6%, тоді як гарний рівень для людини з діабетом становить ≤7%.

Із 26 фізично активними чоловіками віком 43-73 років, у яких діагностовано цукровий діабет 2-го типу протягом 5 років і більше, провели термонавантажувальну пробу з фізичним навантаженням, що полягає в циклуванні в калориметрі, налаштованому на 40°С. Після 30 хвилин сидіння в стані спокою вони виконали три 30-хвилинні цикли їзди на велосипеді з 15-хвилинним періодом відпочинку між кожним підходом із легкою, помірною та високою інтенсивністю вправ. Інтенсивність встановлювалася на основі фіксованої швидкості метаболічного виробництва тепла по відношенню до розміру тіла, тому кожному учаснику давали однакове теплове навантаження і, отже, кількість тепла, що втрачалася, була однаковою.

Дослідники попереджають, що результати ґрунтуються на вибірці фізично активних людей, що складається тільки з чоловіків, які виконували не менше 150 хвилин вправ на тиждень. Можливо, це не найвразливіша до тепла група людей, які живуть із діабетом 2 типу. Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти зміни у фізіологічній здатності організму розсіювати тепло, коли малорухливі та вразливіші люди тренуються під час спеки.

Доктор Глен Кенні сказав: "Діабет 2 типу пов'язаний із вищим рівнем теплових захворювань і смертей під час теплового стресу в порівнянні з населенням у цілому. Визначаючи рівні теплового стресу, в разі яких пов'язані з діабетом порушення здатності організму втрачати тепло викликають небезпечне підвищення температури тіла, ми можемо надати ефективніші рекомендації щодо теплового захисту, щоб захистити здоров'я та благополуччя цих вразливих до тепла людей. Це включає рекомендації, які можуть допомогти їхнім постачальникам медичних послуг упоратися з тепловим стресом у своїх пацієнтів, які можуть займатися дозвіллям, займатися спортом або працювати в спеку".

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