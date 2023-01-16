Дайте печінці відпочити. Вчені відкрили несподівані лікувальні властивості кави при діабеті

Дослідження показує, що кофеїн та мікроелементи у напої допомагають знизити навантаження на печінку.

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Багато хто з нас звикли починати свій день з чашечки ароматної кави — нещодавно дослідники дізналися, що подібний ритуал здатний знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Щоправда лише у разі, якщо споживати її помірно, пише Express.

У новому дослідженні вчені пішли далі — вони відштовхнулися від попереднього дослідження про користь кави, але цього разу зосередилися на тому, що цей напій також допомагає печінці легше пережити шкідливий стрес. Зазначимо, що одним з найпоширеніших ускладнень діабету 2 типу є неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) — дослідники зазначають, що як і діабет, причиною розвитку цієї хвороби може стати висококалорійна дієта та нездоровий спосіб життя.

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НАЖХП — загальний термін для різних захворювань печінки, спричинених накопиченням жиру. Відомо, що це захворювання надалі може призвести до рубцювання або навіть раку. Дослідники зазначають, що фактори ризику розвитку НАЖХП майже повністю запобігливі, проте кожен третій дорослий у Британії, наприклад, страждає від початкової стадії цього захворювання.

У новому дослідженні вчені з Університету Коїмбри (Португалія) на чолі із клітинним біологом Джоном Гріффітом зосередилися на вивченні корисних властивостей кави. У процесі дослідження вони виявили, що вживання кави знижує ризик розвитку ускладнень, пов'язаних з печінкою, у людей, які страждають на діабет або надмірну вагу. Відомо, що кава містить кофеїн та рослинні мікроелементи, "поліфеноли", які можуть зменшити тяжкість НАЖХП.

У дослідженні взяли участь 156 дорослих середнього віку з обмеженим ожирінням, 98 з них страждали на діабет 2 типу. Учасників опитали про їхнє звичне споживання кави, а також попросили надати зразки сечі протягом 24 годин – це дозволило дослідникам виміряти кофеїнові та некофеїнові метаболіти, які виділяються в організмі під час розщеплення кави. Таким чином вчені отримали точніші дані про те, хто і скільки кави споживав на день, ґрунтуючись на фактах, а не лише словах.

Проаналізувавши дані вчені виявили, що у тих, хто споживав більше кави, печінка була здоровою. Крім того, аналізи сечі свідчили про те, що у цих людей менша ймовірність розвитку фіброзу печінки. Вчені також виявили, що вищі рівні некофеїнових метаболітів пов'язані з нижчими рівнями індексу жирової дистрофії печінки.

За словами Гріффіта, їм з колегами вдалося виявити, що компоненти кави, зокрема і поліфеноли, значною мірою допомагають зменшити стрес у печінці, знижують рубцювання та допомагають підтримувати рівень глюкози в крові на рівні як у здорових людей, так і у людей з надмірною вагою.

Зазначимо, що діабет 2 типу розвивається, коли підшлункова залоза не здатна виробляти необхідну кількість інсуліну (гормон, що контролює рівень глюкози в крові), або це інсулін не працює належним чином.

Раніше Фокус писав, що чай знижує ризик розвитку діабету: вчені розповіли скільки чашок необхідно випивати за день.