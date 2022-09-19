Чай знижує ризик розвитку діабету: вчені розповіли, скільки чашок необхідно випивати на день

Нове дослідження показало, що щоденне вживання чаю здатне знизити ризик розвитку хвороби, але важлива кількість чаю, що випивається.

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В останні кілька років учені провели багато досліджень, присвячених користі чаю для організму людини. Вже відомо, що регулярне вживання цього напою здатне знизити ризик розвитку раку та серцево-судинних захворювань. Але вчені вважають, що важливий не сам факт вживання чаю, а кількість чашок, що випиваються за день, пише New Atlas.

У своєму новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні взаємозв'язку між чаюванням і ризиком розвитку діабету другого типу. Провідний автор дослідження Сяїн Лі разом із колегами вивчив дані понад 5 тисяч осіб, за якими спостерігали трохи більше десятиліття. Половина піддослідних заявила про те, що п'є чай, проте вчені помітили, що через 12 років частота захворювання на діабет у групах, де чай пили і не пили, була однаковою.

Тоді вчені вирішили вивчити, як кількість випитого чаю впливає на ризик розвитку захворювання. У ході дослідження їм вдалося дізнатися, лише три чашки чаю на день здатні знизити ризик розвитку захворювання на 4%. А чотири й більше порцій чаю щодня знижують ризик розвитку хвороби на 17%.

Сіян Лі разом із колегами знали, що не мало значення, де жили випробувані, якої статі вони були та який саме чай вживали. Результати дослідження не залежали від цих факторів.

На думку вчених, знадобляться додаткові дослідження, щоб зрозуміти, що саме робить чай таким корисним. Проте вже зараз можна припустити, що "секрет" полягає в поліфенолах — компонентах чаю, які здатні знижувати рівень глюкози в крові.

Крім того, дослідники планують вивчити, чи впливає на ризик розвитку діабету другого типу те, як ми п'ємо чай. Наприклад, із цукром або без, з додаванням молока чи лимона — лабораторне вивчення всіх цих факторів допоможе вченим краще розібратися в користі чаю, як краще його пити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені назвали напій, який знижує ризик смертності, його легко знайти на кожній кухні.

Крім того, вчені розповіли, як знизити ризик розвитку діабету другого типу після 30 років — достатньо виключити лише два продукти з раціону.