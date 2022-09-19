Чай снижает риск развития диабета: ученые рассказали, сколько чашек необходимо выпивать в день

Новое исследование показало, что ежедневное употребление чая способно снизить риск развития болезни, но важно количество выпиваемого чая.

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В последние несколько лет ученые провели массу исследований, посвященных пользе чая для организма человека. Уже известно, что регулярное употребление этого напитка способно снизить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Но ученые считают, что важен не сам факт употребления чая, а количество выпиваемых в день чашек, пишет New Atlas.

В своем новом исследовании ученые сосредоточились на изучении взаимосвязи между чаепитием и риском развития диабета второго типа. Ведущий автор исследования Сяин Ли вместе с коллегами изучил данные более 5 тысяч человек за которыми наблюдали чуть более десятилетия. Половина испытуемых заявила о том, что пьет чай, однако ученые заметили, что спустя 12 лет частота заболевания диабетом в группах, где чай пили и не пили, была одинаковой.

Тогда ученые решили изучить, как количество выпитого чая влияет на риск развития заболевания. В ходе исследования им удалось узнать, всего три чашки чая в день способны снизить риск развития заболевания на 4%. А четыре и более порций чая в день снижают риск развития болезни на 17%.

Сиян Ли вместе с коллегами знали, что не имело значения, где жили испытуемые, какого пола они были и какой именно чай употребляли. Результаты исследования не зависели от этих факторов.

По мнению ученых, понадобятся дополнительные исследования, чтобы понять, что именно делает чай столь полезным. Однако уже сейчас можно предположить, что "секрет" заключается в полифенолах — компонентах чая, которые способны снижать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, исследователи планируют изучить, влияет ли на риск развития диабета второго типа то, как именно мы пьем чай. Например, с сахаром или без, с добавлением молока или лимона — лабораторное изучение всех этих факторов, поможет ученым лучше разобраться в пользе чая том, как лучше его пить.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые назвали напиток, снижающий риск смертности — его легко найти на каждой кухне.

Кроме того, ученые рассказали, как снизить риск развития диабета второго типа после 30 лет — достаточно исключить лишь два продукта из рациона.