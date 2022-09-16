Как снизить риск развития диабета после 30 лет: достаточно исключить два продукта

Ученые считают, большинство людей в этом возрасте неосознанно находятся на пути развития заболевания, но это можно исправить исключив всего два продукта.

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Последние несколько десятилетий мир то и дело задумывается о здоровом питании — диетологи разрабатывают диеты, какие-то продукты советуют то исключать, то включать в рацион. Однако крахмалистые углеводы, как правило, поддаются критике — они весьма калорийны, пишет Daily Mail.

В своем отчете Национальная служба здравоохранения Англии опубликовала рекомендации, в которых говорится, что углеводы, такие как картофель, рис и хлеб должны составлять чуть более трети нашего рациона. Однако профессор Джон Тейлор из Университета Де Монфор в Лестере, специализирующаяся на диабете, считает, что такие рекомендации скорее вредят, чем идут на пользу.

Профессор Тейлор озвучила весьма печальную статистику — большинство людей за 30 неосознанно более склонны к развитию диабета 2 степени. И виной тому высокоуглеводная диета.

Отметим, что около 90% людей с диабетом страдают заболеванием второго типа (приобретенный), около 8% — диабетом 1 типа (генетический) и лишь 2% более редкими типами заболевания.

В ходе исследования, проведенного профессором Тейлор, ей удалось узнать, что для снижения развития диабета второго типа у людей в возрасте от 30 до 40 лет необходимо лишь изменить рацион — по мнению ученой, если снизить количество потребляемых углеводов, таких как картофель и хлеб, до 10% от рациона — это существенно повысит шансы не заболеть. Исследование показало, что для половины людей достаточно будет диеты, физической активности и потери веса, чтобы снизить риск заболевания.

Согласно отчету профессора Тейлор, если углеводы будут составлять всего 10% от рациона — это позволит не только похудеть и перезапустить метаболические процессы в организме, но и нормализует уровень сахара в крови.

Напомним, что диабет второго типа возникает из-за нарушений связанных с инсулином — организм или не вырабатывает его в должном количестве, или вырабатываемый им инсулин не работает, как следует. В результате уровень сахара в крови повышается.

По мнению Тейлор, опасность заключается в том, что большинство 30-летних людей начинают прибавлять в весе, что фактически знаменует переход к метаболическому синдрому и развитию диабета второго типа. А неконтролируемый диабет может привести к опасным последствиям — вплоть до слепоты, ампутации конечностей или даже комы.

Таким образом по мнению исследователей, эффективным способом снизить риск заболевания диабетом является контролированное потребление крохмалистых углеводов и физическая активность.

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