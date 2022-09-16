Як знизити ризик розвитку діабету після 30 років: достатньо виключити два продукти

Учені вважають, більшість людей у цьому віці неусвідомлено перебувають на шляху розвитку захворювання, але це можна виправити, виключивши всього два продукти.

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Останні кілька десятиліть світ постійно задумується про здорове харчування — дієтологи розробляють дієти, якісь продукти радять то виключати, то включати в раціон. Однак крохмалисті вуглеводи, як правило, піддаються критиці — вони дуже калорійні, пише Daily Mail.

У своєму звіті Національна служба охорони здоров'я Англії опублікувала рекомендації, де йдеться про те, що вуглеводи, такі як картопля, рис і хліб, повинні становити трохи більше третини нашого раціону. Однак професорка Джон Тейлор із Університету Де Монфор у Лестері, яка спеціалізується на діабеті, вважає, що такі рекомендації скоріше шкодять, ніж приновсять користь.

Професорка Тейлор озвучила дуже сумну статистику — більшість людей за 30 несвідомо схильніша до розвитку діабету 2 ступеня. І виною тому високовуглеводна дієта.

Зазначимо, що близько 90% людей із діабетом страждають на захворювання другого типу (надбаний), близько 8% — на діабет 1 типу (генетичний), і лише 2% — на рідкісніші типи захворювання.

У ході дослідження, проведеного професоркою Тейлор, їй вдалося дізнатися, що для зниження розвитку діабету другого типу в людей віком від 30 до 40 років необхідно лише змінити раціон, — на думку вченої, якщо знизити кількість вуглеводів, що споживаються, таких як картопля і хліб, до 10% від раціону — це суттєво підвищить шанси не захворіти. Дослідження показало, що для половини людей достатньо буде дієти, фізичної активності й утрати ваги, щоб знизити ризик захворювання.

Згідно з звітом професорки Тейлор, якщо вуглеводи становитимуть лише 10% від раціону, це дозволить не лише схуднути й перезапустити метаболічні процеси в організмі, а й нормалізує рівень цукру в крові.

Нагадаємо, що діабет другого типу виникає через порушення, пов'язані з інсуліном, — організм або не виробляє його в належній кількості, або інсулін, що його виробляється тіло, не працює, як слід. Унаслідок цього рівень цукру в крові підвищується.

На думку Тейлор, небезпека полягає в тому, що більшість 30-річних людей починають набирати вагу, що фактично знаменує перехід до метаболічного синдрому та розвитку діабету другого типу. А неконтрольований діабет може призвести до небезпечних наслідків — аж до сліпоти, ампутації кінцівок чи навіть коми.

Отже, на думку дослідників, ефективним способом знизити ризик захворювання на діабет є контрольоване споживання крахмалистих вуглеводів тіа фізична активність.

Раніше Фокус писав про те, що схуднути без дієт можливо, вчені розповіли як.