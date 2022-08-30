Найдется на каждой кухне. Ученые назвали напиток, снижающий риск смертности

Всего две и более чашек в день способны значительно улучшить ситуацию.

Хорошие новости для тех, кто отдает предпочтение чашечке чая, а не кофе. Ученые выяснили, что регулярное употребление этого напитка позитивно влияет на здоровье человека, пишет The Guardian.

Новое исследование ученных показало, что всего две или более чашек чая в день значительно понижают риск смертности — в среднем на 13%.

Ученые выяснили, что нет разницы какое количество чая (но не менее двух чашек) в день выпивал человек и в каком виде. Например, добавление молока или сахара в напиток существенно не изменили результаты. Также на них не повлияла и температура чая.

В исследованиях учитывали данные Британского биобанка о полумиллионе женщин и мужчин среднего возраста (40 -69 лет). 85% из них заявили, что регулярно выпивают минимум по две чашки чая в день. Почти 90% из тех, кто употребляет напиток ежедневно, отметили, что отдают предпочтение черному чаю. В общей сложности исследование продлилось более десятилетия.

Ученое сообщество с энтузиазмом восприняло исследование британских коллег. По мнению профессора Мадридского автономного университета Фернандо Арталехо, полученные данные являются "существенным достижением".

Отметим, что ранее подобные исследования были проведены в восточных странах, где наиболее популярным является зеленый чай. Однако они не были столь масштабными, а их результаты показались ученым несущественными.

Сегодняшнее же открытие говорит о том, что регулярное употребление черного чая, наиболее популярного среди европейцев, значительно снижает уровень смертности, том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, среди людей среднего возраста.

Напомним, ранее Фокус писал о малозаметных ранних симптомах сердечной недостаточности — ученые считают, что на них стоит обратить внимание.