Знайдеться на кожній кухні. Вчені назвали напій, що знижує ризик смертності

Усього дві чи більше чашок на день здатні значно покращити ситуацію.

Хороші новини для тих, хто віддає перевагу чашці чаю, а не каві. Учені з'ясували, що регулярне вживання цього напою позитивно впливає на здоров'я людини, пише The Guardian.

Нове дослідження вчених показало, що лише дві або більше чашок чаю на день значно знижують ризик смертності — переважно на 13%.

Учені з'ясували, що немає різниці скільки чаю (але не менше двох чашок) на день випивала людина і в якому вигляді. Наприклад, додавання молока чи цукру до напою суттєво не змінили результати. Також на них не вплинула температура чаю.

У дослідженнях враховували дані Британського біобанку про півмільйон жінок і чоловіків середнього віку (40-69 років). 85% із них заявили, що регулярно випивають щонайменше по дві чашки чаю на день. Майже 90% тих, хто вживає напій щодня, зазначили, що віддають перевагу чорному чаю. Загалом дослідження тривало понад десятиліття.

Учене співтовариство з ентузіазмом сприйняло вивчення англійських колег. На думку професора Мадридського автономного університету Фернандо Арталехо, отримані дані є "істотним досягненням".

Зазначимо, що раніше подібні дослідження було проведено у східних країнах, де найпопулярнішим є зелений чай. Проте вони були настільки масштабними, а їх результати здалися вченим несуттєвими.

Сьогоднішнє ж відкриття свідчить, що регулярне вживання чорного чаю, найпопулярнішого серед європейців, значно знижує рівень смертності, зокрема серцево-судинних захворювань, серед людей середнього віку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про малопомітні ранні симптоми серцевої недостатності — вчені вважають, що на них варто звернути увагу.