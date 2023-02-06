Подсказка от природы. Первая в мире экологическая очистка произошла 400 миллионов лет назад

Исследователи полагают, что в очистить землю от токсичных отходов может помочь миллионная история планеты.

Related video

Сегодня одной из самых серьезных экологических проблем является обработка земель, которые были загрязнены токсичными отходами промышленной деятельности, в том числе — мышьяк, сурьма и вольфрам, пишет IFL Science.

Исследователям известно, что эти же элементы могут быть вынесены на поверхность планеты и естественными процессами, например, бурлением горячих источников. Ученые полагают, что если мы сможем понять, как окружающая среда справлялась с этими элементами до появления человека, мы сможем очистить земли от токсических отходов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые обратились к месту, расположенному к западу от Абердина (Шотландия) — Райни. Это место давно славится своей ископаемой жизнью и обилием окаменелых растений, которые хорошо сохранились благодаря горячим источникам. Исследователи полагают, что их изучение поможет разгадать тайну, как это могло произойти.

Здешние "сокровища" являются одними из самых ранних окаменелостей на Земле — предполагается, что детализированные растения, насекомые, грибы и пауки сохранились благодаря горячим источникам около 410 миллионов лет назад.

Ученые отмечают, что здешние горячие источники также содержат вещества, которые токсичны для большинства форм жизни, а потому ученые хотят детальнее изучить, как минералы, отложенные среди растений, извлекают токсичные металлы из родниковой воды и тем самым ограничивают их воздействие на окружающую среду.

Минералы и токсичные металлы

Исследователи обнаружили, что древние растения в Райни были заключены в минеральный кремнезем, который откладывается вокруг горячих источников. Известно, что в образовании этих отложений участвуют бактерии в воде, причем такой же процесс можно наблюдать и в других точках Земли, например, в Испании, Новой Зеландии и Йеллоустонском национальном парке США.

Кроме того, ученые заметили, что окаменелости также содержат определенные минералы, в том числе пирит, оксиды марганца и оксиды титана — все эти минералы вырабатываются бактериями и другими формами жизни, а затем впитывают токсичные металлы. Например:

пирит, образованный бактериями, впитал мышьяк;

оксиды марганца, производимые грибами, поглощают мышьяк;

оксиды титана поглотили вольфрам и сурьму.

Ученые отмечают, что эти данные проливают свет на естественные процессы, которые помогли очистить окружающую среду от токсичных элементов с тех пор, как жизнь впервые появилась на планете.

[ + – ] Поперечное сечение стебля, сохранившегося в виде окаменения кремнезема, с подробным описанием его клеточной структуры, найденное в Райни Фото: Plantsurfer/Wikiwand

Магия грибов

Исследователи также считают, что очистить землю могут помочь грибы, для этого стоит обратить внимание на "естественный" процесс, называемый микоремедиацией, при котором грибы способны концентрировать и удерживать токсичные элементы в себе.

Ученые уже знают, что грибы могут быстро адаптироваться к веществам и становятся устойчивыми к веществам, которые мы считаем устойчивыми. Стратегия заключается в сборе грибов, которые обитают в регионах с большим количеством горнодобывающих или промышленных отходов и предрасположены к борьбе ними. Ученые предполагают, что в дальнейшем их можно использовать для восстановления земли, которая была отравлена вредными металлами.

Загадка Райни

Сложность заключается в том, что отложения в Райни были образованы горячими источниками, коды которых сохранили растительные клетки. Однако они также были богаты мышьяком, сурьмой и другими микроэлементами, а потому существует неопределенность в отношении того, насколько ре презентабельными эти окаменелости являются для ранних растительных сообществ.

По словам профессора геологии и нефтяной геологии Абердинского университета Джона Парнелла, данное исследование показывает, что горячие источники по сути могут играть более чем одну роль в очистке окружающей среды, а потому потребуются дальнейшие исследования горячих источников Райни, чтобы раскрыть весь их потенциал в очистке земель от токсичных веществ.

Ранее Фокус писал о том, откуда взялась вода на Земле: ученые предложили неожиданную теорию.