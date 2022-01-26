Откуда взялась вода на Земле: ученые предложили неожиданную теорию

Ученый из Сколтеха вместе со своими китайскими коллегами предложил гипотезу, которая говорит о том, что вода появилась на Земле из химического соединения глубоко в недрах планеты.

Артем Оганов из Сколковского института науки и технологий и его коллеги из Нанькайского университета в Китае в рамках своего исследования выдвинули теорию, что вода на Земле появилась из сложного химического соединения, которое сейчас не существует. По словам ученых, в течение первых миллионов лет существования планеты вода хранилась в недрах современного ядра, сообщает SciTechDaily.

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"Некоторые ученые считают, что воду на Землю принесли кометы, но изотопный состав воды в кометах сильно отличается от земного", — говорит Артем Оганов из Сколтеха.

Если вода не попала на Землю из космоса, то она должна была появится из недр планеты. Но как она пережила примерно 30 млн лет ранней истории Земли, когда планета была очень горячей и на нее падали астероиды, а еще она столкнулась с другой планетой замером с Марс? До сих пор ученые не знали стабильного соединения, которое могло бы долго удерживать атомы водорода и кислорода в недрах планеты, а затем выпустить их в виде воды.

Артем Оганов вместе со своими китайскими коллегами использовал метод компьютерного предсказания кристаллических структур USPEX, который разработал сам российский ученый, чтобы открыть соединение, которое могло хранить воду в недрах Земли.

Это стабильное соединение называется гидросиликат магния. Его формула Mg2SiO5H2. Это соединение является стабильным при давлении в более чем 2 млн атмосфер и выдерживает очень высокие температуры.

Такое огромное давление существует в ядре Земли, которое состоит в основном из железа и элементы, из которых состоит гидросиликат магния, там просто отсутствуют.

"Это не так. Ядра в то далекое время в ранней истории Земли не было. В начале своего существования Земля имела более или менее равномерно распределенный состав, и железу потребовалось примерно 30 млн лет с момента образования планеты, чтобы добраться к ее центру, при этом оно вытолкнуло силикаты в мантию", — говорит Оганов.

[ + – ] Ученые считают, чт оводе потребовалось 100 млн лет, чтобы добраться к поверхности и таким обьразом были созданы океаны на Земле Фото: wikipedia

По словам ученых, в течение 30 млн лет вода хранилась в виде гидросиликатов в недрах современного ядра. Когда образовалось ядро, гидросиликаты переместились выше, стали нестабильными и исчезли. В результате распада появились оксид магния и силикат магния, из которых состоит мантия, а также вода. Следующие 100 млн лет она двигалась к поверхности Земли, чтобы со временем там появились океаны.

Исследователи считают, что их гипотезу можно применить и к изучению появления воды на других планетах.

"Например, Марс имеет слишком малый размер, чтобы создать давление, которое сохранило бы гидросиликат магния в стабильном состоянии. Поэтому вода на Марс, в любом виде, скорее всего была занесена кометами", — говорит Оганов.

Миллионы людей во всем мире ежедневно переживают о том, удастся ли им получить чистую питьевую воду. Иногда за воду идет настоящая борьба в том числе в виде военных столкновений. О том, что происходит в Ферганской долине, важном источнике воды среди окружающей пустыни, которая находится на территории трех среднеазиатских государств, Фокусу рассказал эксперт.

Фокус также писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если вся вода из атмосферы упадет на Землю. Одним из последствий будет то ,что уровень океана значительно повысится.