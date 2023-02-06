Отравлены в океане. Ученые обнаружили, что косатки погибают от химических веществ в сточных водах

Исследование показывает, что загрязнение этими веществами влияют на когнитивные функции морских обитателей и их способность размножаться.

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Неприятная правда — косатки являются одним из наиболее загрязненных видов. Ранее ученые уже обнаруживали в их тканях различные химические вещества от высокотоксичных до канцерогенных, однако новое исследование также обнаружило еще одно химическое вещество, связанное со сточными водами и очистными сооружениями, пишет Science Alert.

Группа ученых из Университета Британской Колумбии (UBC), Министерства сельского хозяйства и продовольствия Британской Колумбии и Министерства рыболовства и океанов Канады изучили останки 12 косаток и обнаружили в их тканях и скелетах вещество, известное как 4-нонилфенол (4NP).

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Отметим, что данное вещество относится к группе "очень токсичных", известных как алкилфенолы. По словам исследователя UBC Хуан Хосе Алавы, пока рано делать громкие заявления, однако такая находка вызывает некоторую тревогу.

Ученые отмечают, что количество 4NP было особенно высоко в богатых кровью тканях печени. Исследования показывают, что подобные химические вещества могут повлиять на ряд факторов, в том числе:

размножение;

когнитивные функции;

нервную систему.

Отметим, исследователи до сих пор не знают источник воздействия 4NP на косаток, так как это химическое вещество, как правило, встречается в осадках сточных вод, на очистных сооружениях, а также его используют в моющих средствах и косметических продуктах. Алва отмечает, что ранее подобные вещества не были обнаружены у косаток северо-запада Тихого океана, в том числе и в Британской Колумбии, а потому исследователи предполагают, что это может свидетельствовать о том, что загрязнитель проникает через пищевые системы.

Ученые отмечают, что вредные химические вещества не единственная проблема, с которой сталкиваются косатки-резиденты Юга. Увы, они оказались на грани исчезновения в результате нескольких факторов, в том числе:

потеря среды обитания;

изменения климата;

запутывание в рыболовных снастях;

недостаток пищи;

опасные химические вещества.

Исследователи полагают, что большая концентрация вредных химических веществ может содержаться в лососе, который также потребляют косатки, когда испытывают недостаток в пище. Это также является предупреждением и для людей, которые также употребляют эту рыбу в пищу.

Однако отсутствие нормального питания влияет на репродуктивные функции косаток. Ученые обнаружили, что 69% беременностей местных косаток оказываются неудачными, а 33% — на поздних сроках беременности или сразу после рождения. По словам директора по исследованиям в некоммерческой организации Wild Orca Деборы Джайлз, самки, которые теряют свое потомство, оказываются лишены питательных веществ, что впоследствии усиливает влияние химических веществ.

Кроме того, исследование показывает, что вредные химические вещества передаются от матери-косатки детенышу.

В то же время исследователи отмечают, что слишком малое количество косаток на сегодня были проверены, а потому то, что известно сейчас может оказаться лишь "вершиной айсберга".

По словам менеджера программы NOAA по химии окружающей среды Ирвина Шульца, который также принимал участие в исследовании, теперь исследователям необходимо сосредоточиться на том, чтобы понять истинное влияние обнаруженных химических веществ на разные виды. Ученые планируют продолжить исследование косаток, чтобы понять какие еще химические вещества содержатся в их тканях, предполагается, что чем больше исследователи будут искать, тем больше им удастся найти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наблюдают бойню акул и косаток за влияние в океане.