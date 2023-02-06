Отруєні в океані. Вчені виявили, що косатки гинуть від хімічних речовин у стічних водах

Дослідження показує, що забруднення цими речовинами впливає на когнітивні функції морських жителів і їхню здатність розмножуватися.

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Неприємна правда — косатки є одним із найзабрудненіших видів. Раніше вчені вже виявляли в їхніх тканинах різні хімічні речовини від високотоксичних до канцерогенних, проте нове дослідження також виявило ще одну хімічну речовину, пов'язану зі стічними водами й очисними спорудами, пише Science Alert.

Група вчених із Університету Британської Колумбії (UBC), Міністерства сільського господарства та продовольства Британської Колумбії та Міністерства рибальства й океанів Канади вивчили останки 12 косаток і виявили в їхніх тканинах і скелетах речовину, відому як 4-нонілфенол (4N).

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Зазначимо, що ця речовина належить до групи дуже токсичних, відомих як алкілфеноли. За словами дослідника UBC Хуана Хосе Алави, поки що рано робити гучні заяви, проте така знахідка викликає деяку тривогу.

Учені відзначають, що кількість 4NP була особливо високою в багатих кров'ю тканинах печінки. Дослідження показують, що подібні хімічні речовини можуть вплинути на низку факторів, у тому числі:

розмноження;

когнітивні функції;

нервову систему.

Зазначимо, дослідники досі не знають джерело впливу 4NP на косаток, оскільки ця хімічна речовина, як правило, зустрічається в осадах стічних вод, на очисних спорудах, а також її використовують у мийних засобах і косметичних продуктах. Алва зазначає, що раніше подібні речовини не були виявлені біля косаток північного заходу Тихого океану, в тому числі й у Британській Колумбії, а тому дослідники припускають, що це може свідчити, що забруднювач проникає через харчові системи.

Учені зазначають, що шкідливі хімічні речовини — не єдина проблема, з якою стикаються косатки-резиденти Півдня. На жаль, вони опинилися на межі зникнення внаслідок кількох факторів, у тому числі:

втрата довкілля;

зміни клімату;

заплутування в рибальських снастях;

нестача їжі;

небезпечні хімічні речовини.

Дослідники вважають, що велика концентрація шкідливих хімічних речовин може міститися в лососі, який також споживають косатки, коли відчувають нестачу їжі. Це також є попередженням і для людей, які вживають цю рибу в їжу.

Проте відсутність нормального харчування впливає репродуктивні функції косаток. Учені виявили, що 69% вагітностей місцевих косаток виявляються невдалими, а 33% — на пізніх термінах вагітності або одразу після народження. За словами директорки з досліджень у некомерційній організації Wild Orca Дебори Джайлз, самки, які втрачають своє потомство, виявляються позбавлені поживних речовин, що згодом посилює вплив хімічних речовин.

Крім того, дослідження показує, що шкідливі хімічні речовини передаються від матері-косатки дитинчаті.

Водночас дослідники зазначають, що надто мала кількість косаток на сьогодні була перевірена, а тому те, що відомо зараз, може виявитися лише "вершиною айсберга".

За словами менеджера програми NOAA з хімії навколишнього середовища Ірвіна Шульца, який також брав участь у дослідженні, тепер дослідникам необхідно зосередитись на тому, щоб зрозуміти справжній уплив виявлених хімічних речовин на різні види. Вчені планують продовжити дослідження косаток, щоб зрозуміти, які ще хімічні речовини містяться в їхніх тканинах, передбачається, що чим більше дослідники шукатимуть, тим більше їм вдасться знайти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені спостерігають бійню акул і косаток за вплив в океані.