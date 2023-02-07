Как определить, прилетел ли найденный вами камень из космоса: есть несколько способов

На Землю постоянно падают метеориты и их идентификация может быть увлекательным занятием.

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Метеориты представляют собой обломки астероидов и комет, которые попадают в атмосферу Земли, не полностью в ней сгорают, и падают на поверхность. Если вы обнаружили необычный камень, который, кажется похож на метеорит, то для того, чтобы это узнать есть несколько способов их идентификации, пишет IFLScience.

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Ученые выделяют три основных типа метеоритов:

железные метеориты;

железо-каменные метеориты;

каменные метеориты.

У каждого из этих типов есть свои подвиды и метеориты классифицируют на основе составляющих их минералов, структуры этих камней и химического состава. Некоторые метеориты, которые имеют возраст в миллиарды лет, такие как хондриты, очень редко можно найти на Земле. Но другие виды космических камней, такие как железные метеориты встречаются довольно часто.

[ + – ] Метеорит Гоба - самый большой из найденных на Земле метеоритов. Это железный метеорит ,который весит примерно 66 тонн, а его объем составялет 9 метров кубических Фото: Wikipedia

Для того чтобы определить является ли найденный камень метеоритом, нужно понять его плотность. Метеориты содержат металлическое железо и другие плотные вещества, а это значит, что они будут намного тяжелее как для своего размера, чем обычные камни. Также часто такие железные метеориты имеют магнитные свойства, а значит к ним будет притягиваться магнит. Хотя бывают исключения из правил, когда метеориты не обладают такими свойствами, хотя они встречаются очень редко.

Еще одной отличительной особенностью метеоритов являются их часто причудливая форма, которую камни получили во время путешествия сквозь атмосферу. Также метеориты могут иметь углубления на поверхности, которые похожи на следы от вмятин, оставленных большим пальцем руки. Эти ямки появились, когда метеорит сбрасывал свой внешний слой летя к поверхности.

[ + – ] Поверхность метеорита Гоба с близкого расстояния Фото: IFL Science

По словам ученых, когда метеорит на огромной скорости летит сквозь атмосферу он плавиться и появляется каменистая корка на его поверхности. Она имеет черный цвет и напоминает яичную скорлупу. Если эта корка блестит, то значит вы наткнулись на недавно упавший метеорит. Если метеорит старше, он может быть ржаво-коричневого цвета, поскольку железо, которое в нем содержится, начинает ржаветь. Еще одной отличительной особенностью метеоритов являются узоры из очень тонких линий, которые иногда могут быть тоньше человеческого волоса и без специальных приборов их не обнаружить.

Проверить является ли камень метеоритом, можно с помощью твердого предмета, который может поцарапать камень. Если на камне остаются полоски черного или красного цвета, то вероятно он содержит магнетит или гематит, которые обычно не встречаются в метеоритах. Но на самом деле это не самый идеальный способ проверки.

Если у вас есть возможность сделать отверстие в камне, то там можно обнаружить небольшие блестящие металлические "хлопья". Это может означать, что этот камень прибыл из космоса. Но также это может означать, что вы обнаружили крошечные твердые остатки экскрементов животного.

По словам ученых, важно помнить, что метеориты не содержат кристаллов, таких как кварц, который образуется из остывающей магмы на Земле.

Окончательное доказательство того, является ли найденный камень метеоритом можно получить в лабораторных условиях, проверив наличие никеля в потенциальном железном метеорите. Земное железо обычно не содержит никеля, тогда как метеоритное железо содержит хотя бы некоторое количество этого элемента.

Фокус уже писал о том, что марсоход NASA нашел на Марсе необычный метеорит, который имеет достаточно большой размер и его назвали "Какао".