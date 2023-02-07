Як визначити, чи прилетів знайдений вами камінь із космосу: є кілька способів

На Землю постійно падають метеорити, а їх ідентифікація може бути цікавим заняттям.

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Метеорити є уламками астероїдів і комет, які потрапляють в атмосферу Землі, не повністю в ній згоряють і падають на поверхню. Якщо ви виявили незвичайний камінь, який, здається, схожий на метеорит, то для того, щоб це дізнатися, є кілька способів їх ідентифікації, пише IFLScience.

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Вчені виділяють три основні типи метеоритів:

залізні метеорити;

залізокам'яні метеорити;

кам'яні метеорити.

У кожного з цих типів є свої підвиди, і метеорити класифікують на основі складових мінералів, структури цих каменів і хімічного складу. Деякі метеорити, які мають вік мільярди років, такі як хондрити, дуже рідко можна знайти на Землі. Але інші види космічного каміння, такі як залізні метеорити, зустрічаються досить часто.

[ + – ] Метеорит Гоба – найбільший із знайдених на Землі метеоритів. Це залізний метеорит, який важить приблизно 66 тонн, а його обсяг складає 9 кубічних метрів Фото: Wikipedia

Для того, щоб визначити, чи є знайдений камінь метеоритом, потрібно зрозуміти його щільність. Метеорити містять металеве залізо та інші щільні речовини, а це означає, що вони будуть набагато важчими як для свого розміру, ніж звичайні камені. Також часто такі залізні метеорити мають магнітні властивості, а отже до них притягатиметься магніт. Хоча бувають винятки з правил, коли метеорити не мають таких властивостей, хоча вони зустрічаються дуже рідко.

Ще однією відмінністю метеоритів є їх часто химерна форма, яку каміння отримало під час подорожі крізь атмосферу. Також метеорити можуть мати заглиблення на поверхні, які схожі на сліди від вм'ятин, залишених великим пальцем руки. Ці ямки з'явилися, коли метеорит скидав свій зовнішній шар, летячи до поверхні.

[ + – ] Поверхня метеорита Гоба зблизька Фото: IFL Science

За словами вчених, коли метеорит на величезній швидкості летить крізь атмосферу, він плавиться і з'являється кам'яниста кірка на його поверхні. Вона має чорний колір та нагадує яєчну шкаралупу. Якщо ця кірка блищить, то ви натрапили на недавно впав метеорит. Якщо метеорит старший, він може бути іржаво-коричневого кольору, оскільки залізо, яке міститься в ньому, починає іржавіти. Ще однією відмінністю метеоритів є візерунки з дуже тонких ліній, які іноді можуть бути тоншими за людську волосину і без спеціальних приладів їх не виявити.

Перевірити, чи є камінь метеоритом, можна за допомогою твердого предмета, який може подряпати камінь. Якщо на камені залишаються смужки чорного або червоного кольору, то, ймовірно, він містить магнетит або гематит, які зазвичай не зустрічаються в метеоритах. Але насправді це не ідеальний спосіб перевірки.

Якщо у вас є можливість зробити отвір у камені, то там можна виявити невеликі блискучі металеві пластівці. Це може означати, що цей камінь прибув із космосу. Але це може означати, що ви виявили крихітні тверді залишки екскрементів тварини.

За словами вчених, важливо пам'ятати, що метеорити не містять кристалів, таких як кварц, який утворюється з магми, що остигає на Землі.

Остаточний доказ того, чи знайдений камінь метеоритом можна отримати в лабораторних умовах, перевіривши наявність нікелю в потенційному залізному метеориті. Земне залізо зазвичай не містить нікелю, тоді як метеоритне залізо містить хоча б деяку кількість цього елемента.

Фокус вже писав про те, що марсохід NASA знайшов на Марсі незвичайний метеорит, який має чималий розмір і його назвали "Какао".