Исследователи нашли подобные фрагменты в Новом Завете и древних табличках с проклятиями

Во времена античности таблички с заговорами были широко распространены в греко-римском мире, где их использовали, чтобы попросить богов, духов или умерших выполнить определенное действие над человеком или предметом или как-то иначе заставить объект, на который налагается заклинание.

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Исследователи из университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце (JGU) обнаружили, что в Книге Откровения есть некоторые описания и фразы, похожие на древние таблички с заговорами, сообщает Heritage Daily.

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Книга Откровения является последней книгой Нового Завета, охватывающей три литературных жанра: эпистолярный, апокалиптический и пророческий. Традиционно считается, что книга написана где-то в I веке нашей эры, хотя точная личность автора (называющего себя просто "Иван") уже давно является предметом научных дискуссий.

Заговоры выцарапывали на тонких свинцовых листах, а затем либо сворачивали, либо складывали, либо прокалывали гвоздями, потом прятали под землей: закапывали в могилы или гробницы, бросали в колодцы или бассейны, прятали в подземных святилищах или прибивали к стенам храмов.

Такие таблички использовали все члены общества, независимо от экономического или классового статуса: около 1700 табличек нашли в местах по всему римскому миру, которые в большинстве своем датируются периодом между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э.

Исследовательский проект под названием "Отверженные ритуалы. Следы заклятых табличек и их функция в Откровении Иоанна" исследует роль очарованных табличек в римском обществе, а также то, что они имеют схожую терминологию с Откровением Иоанна Богослова.

[ + – ] Ритуал включал в себя акт записи заклинания, прокалывания табличек или их захоронения в намеренно выбранных местах Фото: Dr. Jutta Stroszeck – German Archaeological Institute

Проект исследует пересечение двух источников на фоне того, как магию, с одной стороны, и религию, с другой, воспринимали в древности.

Доктор Михаэль Хельшер из JGU сказал: "В Откровении есть определенные аспекты, связанные с заколдованными скрижалями, относящимися к надписям и практикам, описанным в книге Откровения. Это вполне могло быть косвенным выражением потребности в сегрегации и попыткой самосохранения раннехристианского общества, которой часто угрожала опасность".

"Ритуал вообще не ограничивался лишь формулировкой заклинания как такового, но также охватывал акт его записи, прокалывания табличек или их захоронения в намеренно избранных местах", — сказал Хельшер, описывая аспекты такой практики. Древние люди считали это формой колдовства или черной магии, предусмотренной римским законодательством.

Анализируя формулировки, использованные на табличках, исследователи пытались выяснить, как они оставили свои следы в тексте Откровения и как читатели конца первого века нашей эры могли интерпретировать библейский текст.

"Вполне возможно, что читавшие или слушавшие слова Апокалипсиса от Иоанна могли с легкостью видеть целые отрывки, отдельные фразы или концепции в свете проклятий", — сказал Хелшер, подчеркивая влияние культуры проклятых табличек.

В качестве примера он приводит описание ангела, который бросает в море огромный камень со словами: "Так же и большой город Вавилон будет безжалостно свергнут, и уже никто его не увидит".

По мнению Хельшера, это можно прочесть как своеобразный ритуал проклятия. Те, кто сталкивался с этими словами в то время, вполне могли напрямую ассоциировать их с рутинным использованием проклятых табличек, с которыми они были знакомы.

В семи письмах Откровение римское господство и культ императора изображены как демонические, сатанинские явления, от которых христианское меньшинство стремилось оградиться.

"Книга Откровения способствует процессу самопознания, поиску особой идентичности христианским меньшинством в мире, где доминировало языческое римское большинство, которое рутинно чествовало не только императора, но и главных римских богов", — пояснил Хельшер.

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