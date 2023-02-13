Эффект домино. Евросоюз обвинили в массовом вымирании лягушек по всему миру

Исследователи предупреждают, что жадность к этому деликатесу ставит под угрозу существование амфибий.

Related video

В период с 2010 по 2019 годы в Европейский Союз импортировали колоссальные 40 тысяч тонн лягушачьих лапок, которые были взяты у примерно двух миллиардов амфибий. Статистика показывает, что самым крупным импортером деликатеса является Бельгия, тогда как основным потребителем жабьих лапок по праву считают Францию, пишет Express.

Все бы ничего, но по мнению биологов, такая тяга к кулинарному деликатесу является настоящей проблемой для самих жаб по всему миру. Исследователи считают, что одержимость лягушачьими лапками в конце концов запустила "эффект домино вымирания" — в результате массово страдают популяции в самых крупных странах-импортерах, в том числе Индонезии, Албании и Турции.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам автора статьи, биолога доктора Сандры Альтерр из немецкой благотворительной организации Pro Wildlife, известно, что большие виды, такие как крабоядная травяная лягушка, гигантская яванская лягушка и восточноазиатская лягушка-бык, пользуются особым спросом среди гурманов по всей Европе.

В то же время важно понимать, что лягушки играют важную роль в экосистемах, ведь они охотятся на насекомых. Исследователи обнаружили, что в районах, где исчезают целые популяции лягушек, увеличивается использование токсичных пестицидов. Более того, ученые считают, что воздействие торговли лягушачьими лапками уже давно вышло за рамки целевых видов лягушек и теперь оказывает влияние на широкое биоразнообразие и здоровье экосистемы в целом.

Например, в 1970-80-х годах основными поставщиками лягушачьих лапок в Европу были Индия и Бангладеш, однако со временем обе страны запретили экспорт деликатесов — причиной стал тот факт, что популяции лягушек в обеих странах сильно сократились. В результате такого решения главным импортером деликатеса стала Индонезия. И со временем она столкнулась с той же проблемой — в настоящее время наблюдается резкое сокращение популяций большеногих лягушек. Этот эффект исследователи называют "фатальным эффектом домино для сохранения видов".

[ + – ] Замороженные лягушачьи лапки продаются во Франции, которая является основным потребителем деликатеса в ЕС Фото: Sandra Altherr/Pro Wildlife

Отметим, что сокращение популяций большеногих лягушек уже также наблюдаются в Албании и Турции, которые также являются одними из самых крупных импортеров деликатеса в мире.

Ученые отмечают, что коммерческие лягушачьи фермы, по примеру тех, что находятся во Вьетнаме, могут показаться хорошим альтернативным решением. Однако их существование также сопряжено с риском. Дело в том, что подобным фермам все еще требует пополнение запасов диких видов. При этом исследователи предупреждают, что разведение неместных видов также сопряжено с некоторым риском, например:

распространением болезней;

"генетическим загрязнением";

гибридизацией среди местных популяций лягушек.

По словам ведущего автора исследования, герпетолога из Института анализа изменений биоразнообразия имени Лейбница Марка Аулия, международная торговля лягушачьими лапками, по сути, является "черным ящиком". Во-первых, нет единой базы данных по торговле разными видами, во-вторых, присутствует крупномасштабная неправильная маркировка, в-третьих, виды лягушек часто неправильно идентифицированы.

Также ученые отмечают, что в ходе исследования им так и не удалось обнаружить открытых данных о контроле остатков пестицидов и других потенциально опасных веществ в переработанных лягушках или лягушачьих лапках, что шокирует само по себе.

Ранее Фокус писал о том, что волосатая лягушка ломает кости и использует их против врагов, как когти.