Повадки Росомахи. Волосатая лягушка ломает кости и использует их против врагов, как когти (фото)

Исследователей поразила ярость, с какой причудливые земноводные ломают собственные конечности, чтобы использовать их, как оружие.

Related video

Прочные когти волосатой лягушки (Trichobatrachus robustus) были впервые обнаружены еще в 1900 году, однако ученым потребовалось почти 100 лет, чтобы понять, как эти причудливые земноводные отращивают их и для чего используют, пишет IFL Science.

Отметим, что когти являются весьма редким атрибутом амфибий, в отличие от млекопитающих, они не обладают ороговевшими покрытиями. Лягушки-росомахи же активно ломают собственные кости пальцев ног — в результате они прокалывают кожу и образуют нечто похожее на набор кошачьих когтей. Затем волосатые лягушки используют когти из обломков костей в качестве защитного механизма от агрессоров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи до сих пор не понимают, является ли обнажение когтей активным процессом и проскальзывают ли когти обратно внутрь, когда угроза миновала. Но, похоже, эти причудливые существа способны активно создавать когти раз за разом, щелкая собственными костями.

Исследователи провели ряд наблюдений за волосатыми лягушками в лабораторных условиях, чтобы понять, как они будут вести себя, когда их берут на руки. Оказалось, что земноводные извиваются и активно используют свои когти, чтобы оцарапать кожу человека, который пытается к ним прикоснуться. Более того, ученые обнаружили, что в своих порывах защититься лягушки-росомахи могут быть весьма жестокими.

[ + – ] Расположение "волосков" лягушки росомахи помогает ей заботиться о выводке Фото: Emoke Denes/Wikimedia Commons

Еще в 1954 году ученые представили свой первый отчет об обращении с Trichobatrachus robustus и высказали предположение, что эта способность ломать кости для образования когтей была развита в качестве защиты, поскольку они способны нанести "глубокие кровоточащие раны". Подобную теорию подтвердили и жители Камеруна, которые охотятся на земноводных ради еды. Любопытно, что во время охоты камерунцы используют длинные копья или мачете, чтобы убивать лягушек, однако избегают прикосновений к ним.

Однако это не единственная волосатых лягушек. Еще одной любопытной характеристикой Trichobatrachus robustus являются мясистые нити, которые покрывают тело самцов во время брачного периода. Именно благодаря этим нитям они и получили свое название — по сути, эти отростки вовсе не являются волосами, а представляют собой длинные пряди плоти с кровеносными сосудами. Ученые считают, что это позволяет им получать больше кислорода через кожу, когда наступает время присматривать за потомством.

Кстати подобный подход к самообороне наблюдается у испанских ребристых тритонов, которые обитают на Пиренейском полуострове и в Марокко. Во время опасных ситуаций эти земноводные протыкают кожу ребрами и используют их в качестве оружия. Более того, они также выделяют через свою кожу яд, а потому обидчик получает не только порезы, но и долю токсичного вещества.

Ранее Фокус писал о том, что ученые просят людей перестать облизывать жаб пустыни Сонора.