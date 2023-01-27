Звички Росомахи. Волохата жаба ламає кістки та використовує їх проти ворогів як пазурі (фото)

Дослідників вразила лють, із якою химерні земноводні ламають власні кінцівки, щоб використовувати їх як зброю.

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Міцні пазурі волохатої жаби (Trichobatrachus robustus) були вперше виявлені ще в 1900 році, проте вченим знадобилося майже 100 років, щоб зрозуміти, як ці химерні земноводні відрощують їх і для чого використовують, пише IFL Science.

Зазначимо, що пазурі є дуже рідкісним атрибутом амфібій, на відміну від ссавців вони не мають ороговіли покриття. Жаби-росомахи активно ламають власні кістки пальців ніг — у результаті вони проколюють шкіру й утворюють щось схоже на набір котячих кігтів. Потім волохаті жаби використовують пазурі з уламків кісток як захисний механізм від агресорів.

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Дослідники досі не розуміють, чи є оголення пазурів активним процесом і чи ковзають кігті назад усередину, коли загроза минула. Але, схоже, ці химерні істоти здатні активно створювати кігті щоразу, клацаючи власними кістками.

Дослідники провели низку спостережень за волохатими жабами в лабораторних умовах, щоб зрозуміти, як вони поводитимуться, коли їх беруть на руки. Виявилося, що земноводні звиваються й активно використовують свої пазурі, щоб подряпати шкіру людини, яка намагається до них доторкнутися. Крім того, вчені виявили, що у своїх поривах захиститися жаби-росомахи можуть бути дуже жорстокими.

[ + – ] Розташування "волосків" жаби росомахи допомагає їй дбати про виводок Фото: Emoke Denes/Wikimedia Commons

Ще в 1954 році вчені представили свій перший звіт про поводження з Trichobatrachus robustus і висловили припущення, що ця здатність ламати кістки для утворення кігтів була розвинена як захист, оскільки вони здатні завдати "глибоких кровоточивих ран". Подібну теорію підтвердили й жителі Камеруну, які полюють на земноводних заради їжі. Цікаво, що під час полювання камерунці використовують довгі списи чи мачете, щоб убивати жаб, проте уникають дотиків до них.

Однак це не єдина особливість волохатих жаб. Ще однією цікавою характеристикою Trichobatrachus robustus є м'ясисті нитки, які покривають тіло самців під час шлюбного періоду. Саме завдяки цим ниткам вони й отримали свою назву — по суті, ці відростки зовсім не є волоссям, а є довгими пасмами плоті з кровоносними судинами. Вчені вважають, що це дозволяє їм отримувати більше кисню через шкіру, коли настає час наглядати за потомством.

До речі, подібний підхід до самооборони спостерігається в іспанських ребристих тритонів, які мешкають на Піренейському півострові та в Марокко. Під час небезпечних ситуацій ці земноводні протикають шкіру ребрами та використовують їх як зброю. Крім того, вони також виділяють через свою шкіру отруту, а тому кривдник отримує не лише порізи, а й частку токсичної речовини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені просять людей перестати облизувати жаб пустелі Сонора.