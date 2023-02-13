Массовое производство трюфелей — это реальность, — говорят ученые

Вполне возможно, что в будущем в мире появится еще один потенциальный экспортер трюфелей, что благоприятно повлияет на цены импортного гриба в определенных странах.

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ЦУКУБА, префектура Ибараки. Казалось бы, зачем начинать новостную статью этой фразой, но для любителей грибов это не пустяк, так как именно там Научно-исследовательский институт лесного хозяйства и лесопродукции объявил об успешном выращивании искусственных трюфелей впервые в стране. Однако, по словам экспертов института, потребуется некоторое время, чтобы сделать искусственно выращенные трюфели доступными для массового потребителя. Но также они говорят, что рывок, сделанный 9 февраля, вселяет надежду на то, что японцы когда-нибудь смогут наслаждаться домашними трюфелями как более привычной пищей, пишет Asahi.

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"Теперь мы изучим, в каких условиях мы можем выращивать трюфели, чтобы добиться стабильного урожая, — сказал Такаси Яманака, директор исследовательского центра Тохоку при институте, который руководил исследованием. Мы стремимся вывести трюфели на рынок через 10 лет".

Трюфель — это тип гриба, который растет, образуя комки в почве. Он известен как премиальный продукт, используемый в западной кухне. Гриб высоко ценится за свой запах, как и грибы мацутакэ. По данным института, в мире известно около 200 видов трюфелей. Их уже искусственно выращивают в европейских странах.

Япония импортирует трюфели из зарубежных стран, но они дорогие — европейские стоят около 80 000 иен (604 доллара) за килограмм. В Японии обнаружено более 20 видов диких трюфелей, но они редки. До сих пор в Японии не удавалось успешно выращивать искусственные трюфели.

В 2015 году институт начал исследование по искусственному выращиванию tuber japonicum, разновидности белого трюфеля, уникального для Японии. Институт выбрал tuber japonicum, потому что его запах похож на запах белых трюфелей, выращиваемых в США и странах Европы; его выращивают на больших территориях Японии, простирающихся от префектуры Иватэ до префектуры Окаяма; и он может вырасти до размера, превышающего 10 сантиметров.

Эксперты института применили споры tuber japonicum к корням дуба jolcham, чтобы позволить им сосуществовать. Затем они посадили дубы на тестовых площадках в четырех районах Японии. В ноябре, через несколько лет после посадки деревьев, эксперты обнаружили, что на тестовых участках в префектурах Ибараки и Киото выросло в общей сложности 22 трюфеля.

Они были девять сантиметров в поперечнике и весили не более 60 граммов каждый, достаточно большие, чтобы их можно было использовать в качестве пищевых ингредиентов.

Когда эксперты съели их, они обнаружили, что они имеют запах, похожий на запах чеснока, как и западные белые трюфели, и вкус у них так же хорош.

Искусственно выращивать трюфели сложно, потому что, в отличие от грибов шиитаке или эноки, они растут среди корней деревьев. Искусственное выращивание грибов мацутакэ не увенчалось успехом по той же причине.

У специалистов института было много неудач, пока, наконец, их старания не увенчались успехом.

Преодолев все эти испытания и извлекая уроки из ошибок, ученые смогли добиться поставленных целей, тем самым дав возможность гражданам Японии довольствоваться трюфелем, выращенным внутри их же страны, а другим странам мира ожидать потенциально более выгодные цены на премиальные грибы.

Ранее Фокус писал о грибах "не от мира сего". Эти "чудаки" и ранее не вписывались в картину нашего мира и теперь ученые знают почему.