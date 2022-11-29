Не от мира сего. Обнаружили грибы, которые принадлежат к совершенно новой ветви на Древе Жизни

Эти "чудаки" и ранее не вписывались в картину нашего мира и теперь мы знаем почему.

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Лишайники, микоризы и симбиоты насекомых, казалось, никогда не вписывались в нынешнее древо жизни. И, похоже, ученые нашли этому объяснение, пишет Science Alert.

По словам микролога из Университета Альберты Тоби Сприбилля, ему нравилось думать об этих "чудаках", как об утконосе или ехидне из мира грибов из-за их специфических черт. Подтверждением тому стал новый генетический анализ, который показал, что эти странные организмы в действительности принадлежат к совершенно иной ветви жизни, отделившийся от остальных грибов еще 300 миллионов лет назад.

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Группа исследователей из Университета Альберты во главе с Дэвидом Диас-Эскандоном секвенировали и проанализировали геномы трех десятков различных видов грибов, растущих в 9 разных странах.

Анализ показал что 600 видов грибов, которые ранее были включены в 7 различных классов, принадлежат к одной эволюционной ветви — лихиномицетам (Lichinomycetes).

[ + – ] Мексиканский желточный лишай Фото: alexiz/iNaturalist/CC

По словам Диас-Эскандона, все эти виды были классифицированы ранее, однако по разным частям грибной стороны древа жизни. Исследователь отмечает, что они также отличаются от грибов, как люди от лягушек — по сути лихиномицетамы отдалились от грибов (Eurotiomycetes) около 300 миллионов лет назад.

В ходе исследования ученые обнаружили, что все лихиномицетамы обладают одной общей чертой — имеют совсем крохотный геном. Предполагается, что именно из-за этого многие из них так сильно зависят от взаимодействия с другими видами.

По словам Сприбилля, если внимательно рассмотреть каждый из этих грибов, можно обнаружить, что все они так или иначе состоят в некоем симбиозе. Например, некоторые живут с водорослями, образуя сложный организм — лишайник. Такие грибы весьма зависят от своего симбиота и полагаются на него для получения так необходимых им углеводов. В свою очередь лишайники обеспечивают своего симбиота необходимой ему влагой и питательными веществами.

Некоторые жуткие земляные грибы Geoglossaceae предпочитают жить в одиночестве, слизывая воздух с земли с помощью своих темных желобчатых плодовых головок. Третьи, типа Symbiotaphrina buchneri, также предпочитают жить во взаимовыгодных отношениях с насекомыми — они предоставляют хлебному точильщику необходимый витамин В, а взамен обретают "пристанище" внутри жука.

Ранее Фокус писал о том, что грибы могут общаться между собой — и речь отчасти похожа на человеческую.