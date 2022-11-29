Не від світу цього. Виявили гриби, які належать до зовсім нової гілки на Дереві Життя

Ці "диваки" і раніше не вписувалися в картину нашого світу, а тепер ми знаємо чому.

Related video

Лишайники, мікоризи та симбіонти комах, здавалося, ніколи не вписувалися в сучасне дерево життя. І, схоже, вчені знайшли пояснення, пише Science Alert.

За словами міколога з Університету Альберти Тобі Спрібілля, йому подобалося думати про цих "диваків", як про качконосів або єхид зі світу грибів через їх специфічні риси. Підтвердженням тому став новий генетичний аналіз, який показав, що ці дивні організми насправді належать до зовсім іншої галузі життя, що відокремився від інших грибів ще 300 мільйонів років тому.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Група дослідників з Університету Альберти на чолі з Девідом Діас-Ескандоном секвенували та проаналізували геноми трьох десятків різних видів грибів, що ростуть у 9 різних країнах.

Аналіз показав, що 600 видів грибів, які раніше включили до 7 різних класів, належать до однієї еволюційної гілки — ліхіноміцетів (Lichinomycetes).

[ + – ] Мексиканський жовтковий лишай Фото: alexiz/iNaturalist/CC

За словами Діас-Ескандона, всі ці види були класифіковані раніше, проте з різних частин грибної сторони дерева життя. Дослідник зазначає, що вони також відрізняються від грибів, як люди від жаб — по суті, ліхіноміцети віддалилися від грибів (Eurotiomycetes) близько 300 мільйонів років тому.

У ході дослідження вчені виявили, що всі ліхіноміцети мають одну спільну рису — мають зовсім крихітний геном. Передбачається, що саме через це багато хто з них так сильно залежить від взаємодії з іншими видами.

За словами Спрібілля, якщо уважно розглянути кожен із цих грибів, можна виявити, що всі вони так чи інакше перебувають у певному симбіозі. Наприклад, дехто живе з водоростями, утворюючи складний організм — лишайник. Такі гриби дуже залежать від свого симбіонта і покладаються на нього для отримання необхідних їм вуглеводів. Зі свого боку лишайники забезпечують свого симбіонта необхідною йому вологою та поживними речовинами.

Деякі моторошні земляні гриби Geoglossaceae вважають за краще жити на самоті, злизуючи повітря із землі за допомогою своїх темних жолобчастих плодових головок. Треті, типу Symbiotaphrina buchneri, також вважають за краще жити у взаємовигідних відносинах з комахами — вони надають хлібному точильнику необхідний вітамін В, а натомість знаходять "притулок" усередині жука.

Раніше Фокус писав про те, що гриби можуть спілкуватися між собою і мова частково схожа на людську.