Гриби можуть спілкуватися між собою: їхня мова частково схожа на людську.

Аналіз електричних сигналів, які гриби посилають один одному, виявив закономірності, що мають структурну схожість із людською мовою.

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Вчений Ендрю Адаматкі Університету Західної Англії в Брістолі проаналізував моделі електричних імпульсів, які створюють чотири різні види грибів, які ростуть як на землі, так і на деревах. Він з'ясував, що ці сигнали мають деяку подібність із людським спілкуванням, повідомляє The Guardian.

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Попередні дослідження показали, що гриби можуть передавати електричні сигнали через довгі ниткоподібні утворення, які називаються гіфами. Це процес подібний до того, як передають інформацію між собою нервові клітини людини. Вчені довели, що ці електричні імпульси гриби використовують для обміну інформацією між собою подібними або окремими частинами, якщо це стосується колонії грибів.

Але Ендрю Адаматкі вирішив з'ясувати, чи мають ці сигнали щось схоже з людською мовою. Дослідження показало, що у грибів існують сплески активної передачі імпульсів, які групуються в ланцюжки, що нагадують словник приблизно з 50 "слів". І те, як розподіляються ці "слова", що є "реченням", схоже на людську мову.

[ + – ] Гриби можуть передавати електричні сигнали через довгі ниткоподібні утворення, які називаються гіфами. Фото: wikipedia

За словами Адаматкі, можливо, причиною сплесків електричної активності грибів є обмін інформацією про загрози, а також ці сигнали є перевіркою цілісності всіх частин грибів. Це схоже на те, як вовки виють, щоб зберегти цілісність зграї.

"Але є ще один варіант — ці гриби взагалі нічого не говорять. А збільшення електричних імпульсів відбувається під час розмноження. Але це точно не випадкові події", — каже Адаматкі.

Деякі вчені вважають, що поки що рано говорити про те, що гриби спілкуються між собою, як і люди. Потрібні додаткові докази. Адже подібні сплески сигналів були виявлені раніше у грибів під час їхнього росту у пошуках їжі.

"Це цікава інтерпретація сигналів у грибів. Але мені здається рано стверджувати, що це справді схоже на мову спілкування. Потрібно набагато більше досліджень, перш ніж, можливо, ми побачимо вкладку "мова грибів" у Google Translate", — говорить Ден Беббер з Університету Ексетера.

Нагадуємо, що в Австралії знайдено "притулок" рідкісного виду грибів, що вимирає, який схожий на "пальці зомбі".